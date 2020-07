3000 drukarek dla szkół i ośrodków wychowawczych. Tak HP walczy ze skutkami koronawirusa

HP i Fundacja Polsat razem uruchomiły program „Drukuj z uśmiechem”.

Dzięki temu polskie instytucje edukacyjne, wychowawcze oraz rodziny zastępcze otrzymają najnowszy model drukarki HP Neverstop Laser.

Walka z pandemią ma różne oblicza. Epidemia dotknęła także setki tysięcy dzieci, których codzienna edukacja przybrała ostatnio inny obraz - mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Wraz z ogłoszeniem pandemii zamknięto przedszkola, szkoły czy uniwersytety. Jak wylicza UNICEF, przez edukacyjny lockdown nawet 1,6 miliona dzieci na całym świecie musiało przestawić się na nauczanie zdalne. Tym samym, przeniesienie nauki do domów, wykazało znaczne braki w wyposażeniu placówek edukacyjnych, nauczycieli i rodzin w urządzenia IT, potrzebne do zdalnej pracy, ale także stanowiące niezbędnik dla nowoczesnego kształcenia w każdych warunkach. Aż 81 proc. dyrektorów polskich szkół wskazało właśnie brak dostępu uczniów do urządzeń jako największy problem nauki zdalnej.

By zmniejszyć te braki, firma HP, która od wielu lat angażuje się w wyrównywanie szans edukacyjnych, zdecydowała się doposażyć najbardziej potrzebujące placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka oraz rodziny zastępcze w podstawowe narzędzia niezbędne w nowoczesnym nauczaniu, a także szpitale, które wciąż zmagają się z COVID-19. Wraz z Fundacją Polsat producent przekaże 3000 nowych drukarek HP Neverstop Laser o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł. Przekazanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń nadesłanych do Fundacji Polsat, zgodnie z regulaminem, znajdującym się na stronie organizacji.

Magazyn Fundacji Polsat, gdzie drukarki HP czekają na rozesłanie (fot.materiały prasowe)

- Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że edukacja stanowi podstawowe prawo człowieka, które może poprawić życie każdego z nas, niezależnie od miejsca, z którego pochodzimy. Jednocześnie wierzymy w technologię działającą w służbie ludzkości, która w tym przypadku wspiera budowanie równych szans w kształceniu na najwyższym poziomie - tłumaczy Vitaly Matyushenko, dyrektor zarządzający, HP Inc Polska.

Jak dodaje z kolei Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat, walka z pandemią ma różne oblicza. Głównie widzimy tych na pierwszej linii frontu, czyli służbę zdrowia. Ale epidemia dotknęła także setki tysięcy dzieci, których codzienna edukacja przybrała ostatnio inny obraz. - Jako Fundacja Polsat na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i dobro najmłodszych, wspieramy również tych, którzy starają się by każdy ich dzień był lepszy i nabierał radosnych barw. Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą HP możemy przekazać sprzęt tym, którzy na co dzień są odpowiedzialni za edukację młodych ludzi – mówi Aldridge-Holc. Gigant technologiczny jest jedną z wielu firm, które postanowiły wesprzeć dzieci w dostępie do narzędzi umożliwiających naukę z domu. 3M, firma zajmująca się m.in. produkcją środków ochrony osobistej, również zwróciła uwagę na taki problem w swojej najbliższej okolicy. Decydowała się przekazać szkole podstawowej nr 8 we Wrocławiu, którą 3M wspiera od lat, laptopy. Sprzęt trafił do uczniów, którzy wcześniej nie mieli w domach komputerów, tym samym nie mieli jak brać udział w zajęciach.