12 mln zł na inicjatywy pomocowe. Shell wspiera uchodźców z Ukrainy

Shell we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje Akcję Zima. Do potrzebujących osób trafią bony Sodexo, na które firma przeznaczyła 4 700 000 zł.

Firma dofinansowała także Jednostkę Reagowania Kryzysowego kwotą 2 350 000 zł, co ma jej zapewnić samowystarczalność i gotowość do działania bez względu na porę dnia, porę roku czy warunki atmosferyczne.

Shell zapewnił kontynuację działań Polskiej Misji Medycznej ofiarowując na ten cel 4 700 000 zł.

Do tej pory jako grupa, Shell przekazał ponad 38,3 mln złotych na rzecz organizacji charytatywnych w tym: 8,5 mln zł dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 8,5 mln zł na Czerwony Krzyż w Ukrainie, 16,5 mln zł do Mercy Corps, 4,3 mln zł dla Państwowej Straży Pożarnej i 850 tys. zł do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ponadto firma przekazała ponad 100 tys. litrów paliwa firmom i instytucjom, które zajmują się transportem uchodźców. Do osób potrzebujących trafiło także 1200 laptopów, dzięki którym łatwiejsze będzie poszukiwanie pracy czy nauka.

Wsparcie dla uchodźców

Do już podjętych działań dołączają kolejne, kierowane bezpośrednio do uchodźców, jak i organizacji niosących pomoc. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, w ramach Akcji Zima, do potrzebujących osób trafią bony Sodexo, na które Shell Polska przeznaczył 4 700 000 zł.

Ich dystrybucja będzie prowadzona od połowy grudnia 2022 r. do końca stycznia 2023 r., za pośrednictwem oddziałów okręgowych i rejonowych PCK w każdym województwie.

Wsparcie dla ratowników

Punktowe dotarcie do osób najbardziej potrzebujących to jeden z elementów szerszej kampanii pomocowej. Jej drugą odsłoną jest współpraca z Jednostkami Reagowania Kryzysowego. Są to wyspecjalizowane zespoły, które PCK może szybko skierować do działań ratowniczych w nagłych katastrofach i innych sytuacjach wymagających ratowania zdrowia i życia, gdy lokalne obiekty zostaną zniszczone. Doposażenie jednostki kwotą 2 350 000 zł ma jej zapewnić samowystarczalność i gotowość do działania bez względu na porę dnia, porę roku czy warunki atmosferyczne, co w obecnej trudnej sytuacji przy granicy z Ukrainą jest szczególnie ważne.