100 ofert pomocy dla Ukraińców od miast, firm i organizacji z całej Polski

Polskie firmy i samorządy po raz kolejny zdają egzamin z solidarności. Pomagają Ukrainie i Ukraińcom, którzy zostali zaatakowani przez Rosję. Zebraliśmy 100 najnowszych ofert pomocy, jakie płyną od firm, samorządów i organizacji. A to dopiero początek.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 3 mar 2022 0:01





Pomoc dla Ukraińców płynie z każdego kierunku (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Dzisiaj mija tydzień od rozpoczęcia przez rosyjskiego agresora ataku na Ukrainę. W tym czasie do Polski dotarło już blisko 500 tys. osób. Swój kraj opuszczają z jedną walizką, do której na szybko spakowali, co było pod ręką.

Polacy zaczęli się zastanawiać, jak realnie można pomóc potrzebującym. Pomysłów i otwartego serca im nie brakuje. Internet zalała lawina informacji o różnego rodzaju inicjatywach pomocowych.

Kto, gdzie i w jaki sposób chce pomagać? Przygotowaliśmy listę 100 firm, samorządów i organizacji, które w tym trudnym czasie zdecydowały się wesprzeć naszych sąsiadów ze wschodu.



W pomoc dla Ukrainy angażują się nie tylko przyjaciele obywateli Ukrainy czy instytucje charytatywne, które na co dzień wspierają potrzebujących. Bardzo prężnie działają również przedsiębiorcy. W ramach swoich zasobów i kompetencji w pomoc Ukraińcom angażują się zarówno duże, jak i małe firmy.

Wachlarz wsparcia, jakie oferują, jest bardzo szeroki. Poczynając od wsparcia na miejscu swoich pracowników z Ukrainy, przez pomoc w sprowadzeniu do Polski ich bliskich, po bezpłatne oferowanie swoich usług, dzielenie się posiadanym sprzętem czy towarem, organizację zbiórek pieniędzy, wspieranie ich.

Dlatego warto wiedzieć kto, gdzie i jaki rodzaj pomocy oferuje. Gdzie dzwonić, by móc z niej skorzystać. By to ułatwić, stworzyliśmy bazę 100 firm, samorządów i organizacji, które zaoferowały pomoc Ukraińcom. Pełną listę zamieściliśmy w załączniku na końcu tego artykułu.

Pomoc medyczna dla Ukraińców

Wsparcie oferują również placówki medyczne - zarówno prywatne, jak i państwowe. Szpital Powiatowy w Zawierciu, w którym na co dzień pracuje 12 medyków z Ukrainy, uruchomił m.in. specjalną infolinię obsługiwaną przez lekarzy z Ukrainy. Pacjenci ukraińskojęzyczni bez problemu będą mogli dowiedzieć się jak i gdzie uzyskać pomoc lekarską.

Grupa LUX MED zapewnia o swojej solidarności z narodem ukraińskim. Nasi Pracownicy są myślami i sercem z obywatelami Ukrainy, a swoimi działaniami będziemy wspierać potrzebujących.#Ukraina #PomocDlaUkrainy pic.twitter.com/Mow1DFfpQ3 — LUX MED (@LUXMEDPL) February 25, 2022 - Szczególnie skupiamy się na pomocy medycznej dla dzieci i kobiet w ciąży. W poradni dla dzieci i poradni położniczo-ginekologicznej zapewniamy możliwość wizyty w języku ukraińskim. Także na naszej porodówce kobiety mogą liczyć na profesjonalną pomoc doświadczonego ukraińskiego lekarza. Fakt, że pomoc będzie udzielana w ich ojczystym języku z pewnością wpłynie na obniżenie stresu – dodaje Agata Kalafarska-Winkler z zawierciańskiego szpitala. Pełen pakiet pomocowy przygotowała również firma Lux Med. W jego ramach zapewniają oni bezpłatną pomoc medyczną dla osób przyjeżdzających z Ukrainy, wsparcie psychologiczne, ale też zapewniają miejsca pracy. Portal zapytajlekarza.pl oferuje darmowe konsultacje dla obywateli Ukrainy. - Nasza firma powstała po to, aby dostarczać wsparcie psychologiczne każdemu, kto go potrzebuje. Dziś czujemy, że to wsparcie powinno być możliwie szeroko dostępne. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić publicznie i bezpłatnie nasze zasoby i naszych ekspertów, aby z pomocy mógł korzystać każdy, kto tego potrzebuje – tłumaczy Adam Plona, współzałożyciel i dyrektor operacyjny w Mindgram. Znoszą opłaty, dzielą się minutami Cegiełkę do wsparcia Ukraińców dokładają również banki, które ogłosiły, że znoszą opłaty m.in. za przelewy na Ukrainę czy rezygnują z opłat za zakładanie kont przez Ukraińców. Z taką inicjatywa wyszły m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, mBank czy Santander Bank, BOŚ Bank. Inne - jak np. ING Bank Śląski - przelewają dotacje na konta funkcji organizujących wsparcie dla Ukraińców. Banki współpracują też z organizacjami pomocowymi i otwierają również specjalne konta, na które można przelewać pieniądze na pomoc dla Ukraińców. Znosimy opłaty za szybki przelew do Kredobanku oraz za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku w Ukrainie. Mamy nadzieję, że tym gestem choć odrobinę pomożemy naszym sąsiadom z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. #PomocDlaUkrainy pic.twitter.com/pQ3DKIfM6T — PKO Bank Polski (@PKOBP) February 25, 2022 - Z ogromnym smutkiem i bólem obserwujemy agresję przeciwko Ukrainie. W tym najtrudniejszym czasie pozostajemy solidarni z naszymi przyjaciółmi, pracownikami i klientami oraz narodem ukraińskim. Podejmujemy działania, które – mamy nadzieję – choć trochę pomogą naszym ukraińskim klientom i ich bliskim. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy pobierać naszych opłat za przelewy przychodzące z i wychodzące do Ukrainy. Jesteśmy z Wami całym sercem i działamy dalej, aby Was wspierać - komentują swoją decyzję przedstawiciele banku Santander. W tym trudnym czasie Orange Polska pomaga obywatelom Ukrainy w sposób systemowy i przemyślany, tak aby najefektywniej docierać do tych, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Szczegóły w serwisie.#JesteśmyzWami #мизвами https://t.co/rjdmmoJCGz pic.twitter.com/JwaOfyLRh9 — Orange Polska (@Orange_Polska) February 28, 2022 Pomoc oferują również sieci telefoniczne. T-mobile rozdaje uchodźcom darmowe startery, likwiduje opłaty operacyjne dla połączeń międzynarodowych. Play przyznaje darmowe minuty. Orange Polska rozdaje na przejściach granicznych z Ukrainą tysiące starterów, pomaga w ich rejestracji i oferuje darmowe usługi. Pomoc prawna, nowa praca Nie zabrakło organizacji, które dzielą się z potrzebującymi swoją wiedzą i kompetencjami. M.in. Naczelna Rada Adwokacja zapewnia organizację pomocy prawnej dla ofiar konfliktu na Ukaranie. Personnel Service zapewnia z kolei pomoc w znalezieniu pracy z zakwateriowaniem oraz 50 darmowych miejsc noclegowych w hotelach pracowniczych, do tego wsparcie w zapewnieniu opieki nad dziećmi. - Poczucie bezpieczeństwa to jedna z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich. Nasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi z Ukrainy muszą teraz o to bezpieczeństwo walczyć, co napawa nas ogromnym smutkiem. Z Ukraińcami łączą nas bliskie relacje, dlatego solidaryzujemy się z Ukrainą, której obywatele oprócz słów otuchy, potrzebują dziś realnych działań – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Grupa Pracuj pomaga swoim pracownikom na Ukrainie zatrudnionym w serwisie Robota.ua. Przekazała także 1 milion złotych m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz 5 milionów hrywien Ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi. W swoich portalach wprowadziła nowe funkcje wspierające osoby posługujące się językiem ukraińskim w aplikowaniu na oferty w serwisie i w kontakcie z pracodawcami. W marcu pracodawcy będą mogli zamieścić w nowej zakładce Robota bezpłatne ogłoszenia skierowane m.in. do osób z Ukrainy. Również Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) organizuje bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce. Dzielą się ubraniami Z kolei największe spółki odzieżowe dzielą się swoimi produktami, ale nie tylko. 4F nie tylko przekazuje odzież ale zorganizowała również sprzedaż koszulek cegiełek, których dochód zasili fundację. Firma organizuje też tymczasowe zakwaterowanie dla uciekających przed rosyjskimi bombami. Z kolei największy producent i sprzedawca obuwia w Europie Środkowej, firma CCC, zorganizował m.in zbiórkę używanego obuwia. fot. CCC - Mieszkańcy Ukrainy to nasi sąsiedzi, przyjaciele, koledzy i koleżanki z pracy. Dlatego w Grupie CCC podejmujemy aktywne działania pomocowe. Za pośrednictwem Caritas Polska, przekazujemy 10 tysięcy nowych par butów uchodźcom, kolejne kilka tysięcy trafi za naszą granicę już wkrótce. W tym tygodniu potrzebujący otrzymają także ubrania, koce czy przedmioty codziennego użytku. Wiemy jak ważne jest pomaganie. Dlatego chcemy też dać możliwość zaangażowania się w akcję DajSwoimButomDrugieŻycie każdemu, kto ma chęć i potrzebę udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy - mówi Marta Rzetelska, rzeczniczka Grupy CCC. Dodaje, że firma uruchomiła również program pomocowy dla swoich pracowników z Ukrainy. LPP poinformował o przekazaniu swoich produktów potrzebujących oraz o przekazaniu 1 mln zł m.in. na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących schronienie na terenie Trójmiasta oraz osób pozostających w objętym wojną kraju. Samorządy też działają Ogromne wsparcie dla poszkodowanych przez rosyjskiego agresora płynie również ze strony samorządów. Koleje podległe samorządom czy miejskie spółki transportowe oferują darmową komunikację miejską. Nasz punkt zbiórki darów dla Ukrainy przy ul. Wittiga. Wielkie, otwarte wrocławskie serca dla dzielnego narodu Ukraińskiego i mnóstwo zaangażowanych osób w pomoc ❤️🇵🇱🇺🇦 Coś pięknego! pic.twitter.com/9h1g0ek7Tp — Jacek Sutryk (@SutrykJacek) February 27, 2022 Nie ma miasta, w których samorząd nie koordynowałby zbiórki najpotrzebniejszych produktów dla Ukraińców. Co warte podkreślenia, miasta podchodzą do niesienia pomocy bardzo profesjonalnie. M.in. na bieżąco na swoich stronach aktualizują listy potrzebnych na dany moment produktów. - Dziękuję wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomagają w tej trudnej sytuacji. Odzew chętnych do pomocy jest niesamowity - mówił prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. – Po bezpośrednich rozmowach z naszymi przyjaciółmi ze Lwowa i Kijowa wiemy, czego obecnie najbardziej potrzebują – dodawał. Z kolei Lublin zbiera informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie lub w województwie lubelskim. Strona rządowa Warto przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę dedykowaną przedsiębiorstwom chcącym włączy się w pomoc - pomagamukrainie.gov.pl. Podczas zgłoszenia należy podać m.in. rodzaj oferowanej pomocy czy bezpośredni kontakt. Strona ma pomóc w sprawnym koordynowaniu pomocy kierowanej do uciekinierów z Ukrainy. Na stronie znajdziemy formularz zgłoszeniowy, który powinny wypełnić zainteresowane niesieniem pomocy firmy. Jest tam również dostępna lista wszelkich działań pomocowych, jakie obecnie trwają.

