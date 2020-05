10 tysięcy przyłbic ochronnych trafi do małych lokalnych sklepów

Pandemia koronawirusa zmieniła obyczaje zakupowe konsumentów. Jednym z jej efektów jest zmiana roli małych sklepów sąsiedzkich – dla wielu z nas już nie są tylko miejscem dorywczych zakupów „na uzupełnienie”, lecz stały się głównym źródłem zaopatrzenia.

Bezpieczeństwo klientów i pracowników takich placówek stało się tym bardziej krytyczne dla zapewnienia lokalnym mieszkańcom stabilnego dostępu do produktów codziennej potrzeby. Małe rodzinne firmy handlowe od samego początku kryzysu zabezpieczają swoich klientów i personel zgodnie z oficjalnymi zaleceniami epidemiologicznymi, ale nie zawsze jest to dla nich łatwe, gdyż nie dysponują takimi samymi możliwościami, jak duże przedsiębiorstwa handlowe.

Naprzeciw potrzebom 8 tys. małych lokalnych sklepów, uczestniczących w programie M/promo+, wychodzi polska firma technologiczna Comp Platforma Usług, która we współpracy z Grupą Żywiec przekazuje im w prezencie 10 tysięcy przyłbic ochronnych. Pierwsze 2,5 tysiąca już trafiło do dystrybucji.

- Małe sklepy „za rogiem” stały się cichymi bohaterami, którzy działają na mniej widocznej linii walki w czasie pandemii. Na co dzień dbają o to, by nie zabrakło nam produktów podstawowej potrzeby. Aby wesprzeć te lokalne placówki, przekazujemy im 10 tysięcy przyłbic ochronnych. Nasz partner strategiczny, Grupa Żywiec pomaga nam w sfinansowaniu oraz sprawnej dystrybucji przyłbic na terenie całego kraju. Przez ten mały wspólny gest chcemy docenić poświęcenie tych lokalnych placówek i zapewnić im niezbędne narzędzia do ochrony osobistej – mówi Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług.