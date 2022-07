Znajomość języka programowania już nie wystarczy. Pracodawcy wymagają więcej

jk

- Potrzeby rynku się zmieniły. Dzisiejsza rzeczywistość wymaga znacznie więcej od informatyka niż znajomość jednego czy dwóch języków programowania. Poszukujemy osób, które potrafią zarządzić procesem, utrzymać relację z klientem, czyli posiadają tzw. umiejętności „T” (T- shaped) - mają wiedzę techniczną, ale potrafią też zrozumieć biznes klienta - podkreśla Agnieszka Belowska Gosławska, wiceprezes ABSL ds. technologii. Według danych IDC do końca 2022 r. 65 proc. gospodarki światowej będzie gospodarką cyfrową, wymagającą nowych kompetencji (Fot. Danial Igdery/Unsplash)

Obecnie pracodawcy wymagają więcej od informatyka niż znajomość jednego czy dwóch języków programowania.

Kadra zarządzająca centrami nowoczesnych usług biznesowych w Polsce za najbardziej krytyczne kompetencje pracowników umożliwiające dalszy wzrost i rozwój sektora w Polsce do 2027 r. uważa: kompetencje w zakresie analityki predykcyjnej (56,1 proc.), znajomość technologii (46,3 proc) i umiejętności przywódcze (43,9 proc).

Kompetencje językowe (42,1 proc.), które jeszcze dekadę temu były czynnikiem dominującym, znalazły się dopiero na czwartym miejscu.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce zatrudnia już ponad 400 tys. osób, co oznacza 40 tys. nowych miejsc pracy w porównaniu z 2021 rokiem (wzrost o 11,6 proc.). Główną kategorią świadczonych usług pozostają usługi IT, stanowiące 45,1 proc. wszystkich nowoczesnych usług. Również w ciągu dwóch ostatnich lat najwięcej inwestycji (26,5 proc.) dotyczyło centrów IT.

Różne potrzeby pracodawców

Według danych IDC do końca 2022 r. 65 proc. gospodarki światowej będzie gospodarką cyfrową, wymagającą nowych kompetencji. W Polsce wzrasta systematycznie stopień złożoności realizowanych usług cyfrowych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a co za tym idzie przenoszeniu do Polski coraz bardziej złożonych procesów.

Po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (KIBS, knowledge intensive business services), do których należą usługi IT, przekroczył 50 proc. wszystkich usług realizowanych w centrach w Polsce. Jest to wynik wyższy o 6,5 pkt proc. niż przed pandemią. Oznacza to, że dla sektora usług biznesowych kluczowy będzie popyt na pracowników posiadających cyfrowe kompetencje.

Z danych wynika, że obecnie na rynku pracy widać zwiększone zapotrzebowanie na umiejętności, które są przede wszystkim związane z automatyzacją procesów, rozwiązaniami chmurowymi, analizą dużych zbiorów danych.

Wśród kolejno wymienianych kluczowych kompetencji znajdują się: inteligencja emocjonalna - kompetencje miękkie (37,8 proc.), kompetencje programistyczne (36,6 proc) oraz kompetencje kierownicze (23,8 proc). Pracodawcy z sektora usług biznesowych wśród cech pracowników, do 2027 r. za najbardziej pożądane uważają: elastyczność, kreatywność, orientację na działanie i umiejętność pracy w zespole.

Centra poszukują pracowników IT, którzy posiadają zestaw kilku kompetencji. Według raportu ABSL zatrudnienie programistów i inżynierów danych jest obecnie średnio czterokrotnie trudniejsze niż w tym samym czasie w 2021 r.

Dane z raportu ABSL pokazują, że w najbliższej przyszłości transformacja cyfrowa będzie znaczącym wyzwaniem dla firm z sektora usług biznesowych. Zakłada się, że w mniejszym stopniu będzie dotyczyła samych technologii, a bardziej pracowników i zdolności przystosowania się do nowych rozwiązań.

- Z perspektywy sektora ważne jest rozwijanie kompetencji przyszłości, które wypełnią lukę między podażą talentów a popytem, umożliwiając zabezpieczenia potencjału na przyszłość. Jeśli chodzi o obszar IT – podstawowe kompetencje już nie wystarczą. Przechodzimy od roli naśladowcy do roli innowatora, a to wymaga zupełnie nowego podejścia, w tym kompetencji cyfrowych niezbędnych przy złożonych procesach - dodaje Agnieszka Belowska Gosławska.

Według raportu ABSL zatrudnienie programistów i inżynierów danych jest obecnie średnio czterokrotnie trudniejsze niż w tym samym czasie w 2021 r. W efekcie 85 proc. firm bierze pod uwagę szukanie pracowników poza głównymi krajowymi ośrodkami miejskimi, natomiast blisko 54 proc. poza granicami Polski.

Innym rozwiązaniem poprawiającym dostępność specjalistów IT jest praca zdalna, dostępna w średnio 88 proc. ofert pracy. Jest to szczególnie widoczne w mniejszych ośrodkach miejskich takich jak Lublin, Bydgoszcz, Kielce, Toruń, Rzeszów, Białystok, gdzie odsetek ten może wzrosnąć do 90 proc.

W sektorze IT znaczenie ma również forma kontraktu, aby zachęcić pracowników oferowane są różne modele zatrudnienia, takie jak umowy B2B czy umowy oparte o pracę twórczą zakładające 50 proc. koszty uzyskania przychodu.

