Zdecydowano, kto będzie zarządzać warszawskim biurowcem Rondo 1

Rondo 1 to budynek biurowy klasy AAA, zaprojektowany przez architektów z pracowni architektonicznej Skidmore, Owings and Merrill we współpracy z warszawską pracownią AZO. Na obiekt, znajdujący się w sąsiedztwie ronda ONZ, składają się dwa budynki - 40 piętrowy Budynek B wybudowany równolegle do alei Jana Pawła II oraz Budynek A zlokalizowany przy ulicy Świętokrzyskiej, liczący 10 pięter.

Biurowiec został oddany do użytku w 2006 roku. Oferuje 67 000 mkw. powierzchni biurowej, a jego całkowita powierzchnia wynosi 103 000 mkw. Do dyspozycji najemców jest 490 miejsc parkingowych oraz udogodnienia w postaci klubu fitness, przedszkola, krawca, pralniczy myjni samochodowej. . Obiekt Rondo 1 posiada certyfikat ekologiczny LEED na poziomie „Platinum” dla istniejących budynków, definiujący biurowiec jako zielony, czyli dbający o środowisko.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w styczniu 2015 roku przejęła zarządzanie dwóch znanych warszawskich nieruchomości biurowych Green Corner oraz Kopernik Office Buildings i od nowego roku nadal pozostanie ich zarządcą.

- Przedłużenie współpracy oraz możliwość koordynowania działań dla dwóch warszawskich budynków biurowych - Green Corner i Kopernik Office Buildings - pozwoli nam na wdrożenie całkiem nowych rozwiązań mających na celu podnoszenie zadowolenia najemców i zwiększanie wartości nieruchomości - mówi Grzegorz Dyląg.

Green Corner to 9-kondygnacyjny, energooszczędny obiekt biurowy zlokalizowany na warszawskiej Woli, oferujący 28 000 mkw. powierzchni najmu. Budynek otrzymał certyfikat LEED na poziomie „Platinum”, co oznacza, że jest jednym z najbardziej „zielonych” obiektów w Polsce. Zastosowano w nim rozwiązania mające na celu obniżenie zużycia energii oraz zminimalizowanie wpływu biurowca na środowisko naturalne. Dla przykładu Green Corner posiada system odzysku tzw. szarej wody, który umożliwia jej powtórne wykorzystanie, a także oferuje pracownikom przyjeżdzającym do pracy rowerami innowacyjne podnośniki typu BikeUP.

Park biurowy Kopernik Office Buildings składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni ponad 23 tys. mkw. połączonych sześciopoziomowym parkingiem na 765 miejsc. Kompleks położony jest w warszawskiej dzielnicy Włochy. Doskonała lokalizacja obiektu zapewnia najemcom szybki dojazd zarówno do Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (10 minut samochodem), jak i do centrum miasta (ok. 7 minut). Charakterystycznym elementem architektury tego obiektu jest fasada z czerwonej flamandzkiej cegły połączonej czerwoną zaprawą, nadająca całej konstrukcji masywny, industrialny charakter. Kopernik Office Buildings w 2018 roku otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie „Very Good” w kategoriach „Asset Performance” i „Building Management”.