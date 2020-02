Wrocław wyrasta na biurowego czempiona

We Wrocławiu powstają kolejne projekty biurowe, realizowane m.in. przez takich developerów jak Skanska, czy Echo Investment.

Dopełnieniem ścisłego centrum miasta jest budowa biurowców Bramy Oławskiej (Tower Inwestycje) oraz Infinity (Avestus).

Analitycy Colliers International podkreślają, że stale odnotowują we Wrocławiu wzrost zainteresowania powierzchniami w biurach serwisowanych i coworkingach.

Wrocław rozwija się, jako rozwijające się centrum biurowe w Polsce.

- W 2019 r. popyt na powierzchnię biurową we Wrocławiu wyniósł prawie 123,5 tys. mkw. Tak wysoki wynik to efekt stabilnego zainteresowania projektami biurowymi w budowie, co przekłada się na liczbę umów przednajmu w budynkach, które zostaną oddane do użytkowania dopiero w 2020 r. - zaznacza Dorota Kościelniak, dyrektor regionalny Colliers International we Wrocławiu. Podkreśla, że dużej części z tych najemców doradzali eksperci z regionalnego biura firmy. - W ubiegłym roku reprezentowaliśmy łącznie 25 najemców w wynajmie 36,8 tys. mkw., co daje nam 30-procentowy udział w lokalnym rynku w transakcjach z udziałem doradców oraz pozycje lidera wśród agencji.

Colliers International wymienia, że doradzało m.in. w przypadku komercjalizacji budynków A i B Cu Office, do których wprowadziły się firmy SoftServe, Domodi i TotalMoney.

Widok na Wrocław. (fot. pixabay.com)

Rosną wrocławskie huby biznesu

W nadchodzącym roku biznesowe centrum miasta zostanie poszerzone o obszar południowy, gdzie powstają nowe projekty biurowe, np: Centrum Południe budowane przez Skanska i Mid Point 71, projekt Echo Investment.

- Obie inwestycje powstają wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, jednej z kluczowych arterii Wrocławia. Można przypuszczać, że ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz dogodną komunikację, kolejne projekty w tej okolicy są tylko kwestią czasu - zaznacza Kościelniak.

Powodzeniem cieszą się także kolejne przyczółki biurowe w południowo-wschodniej części miasta wzdłuż ulicy Krakowskiej. To zasługa rewitalizacji obszaru zarówno jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jak i biurowe.

CZYTAJ DALEJ »

Dopełnieniem ścisłego centrum miasta jest budowa biurowców Bramy Oławskiej (Tower Inwestycje) oraz Infinity (Avestus). Niesłabnącą i silną pozycję zachowuje w dalszym ciągu zachodnia części miasta. Pod koniec 2019 roku współczynnik pustostanów na wrocławskim rynku wynosił 12,5 proc. ze względu na dostarczenie do użytku stosunkowo dużej ilości powierzchni biurowej w ostatnim kwartale roku - ponad 87 tys. mkw. Na 2020 rok eksperci Colliers prognozują powolną absorpcję niezagospodarowanej przestrzeni biurowej i stabilizację współczynnika pustostanów. Czynsze pozostaną bez zmian - w nowoczesnych projektach klasy A najemcy muszą miesięcznie zapłacić od 13,5 do 15,5 euro za mkw., zaś w starszych budynkach stawki wynoszą 8 - 12,5 euro za mkw. miesięcznie. Deweloperzy stawiają na powierzchnie elastyczne Wrocław to miasto sprzyjające rozwojowi nie tylko dużych korporacji, ale też mniejszych organizacji. Widoczny jest między innymi rozwój firm R&D, które stopniowo zaczynają wychodzić z inkubatorów, parków technologicznych i kamienic, przenosząc się do korzystnych dla siebie lokalizacji takich, jak powierzchnie coworkingowe lub biura serwisowane. - Stale odnotowujemy we Wrocławiu wzrost zainteresowania powierzchniami w biurach serwisowanych i coworkingach. Największą popularnością cieszą się centra, które oprócz dostarczenia funkcjonalnych przestrzeni, skupiają się również na tworzeniu społeczności. Kluczowymi atutami tych powierzchni bez wątpienia są elastyczna długość najmu i możliwość swobodnego zwiększania lub redukcji wynajmowanej przestrzeni. Jest to doskonała alternatywa dla najemców czekających na swoje docelowe biuro oraz dla firm, którym na początkowym etapie rozwoju trudno jest oszacować, jak szybko ich biznes będzie się rozwijał - mówi Mateusz Cieślik, senior associate z wrocławskiego biura Colliers International. Prognozy na 2020 rok wskazują również wzrost inwestycji hotelowych - zarówno pod względem restauracji starych pałaców, jak i budowy nowych obiektów. Rośnie również znaczenie aparthoteli, condohoteli, starterów, czyli mieszkań o powierzchni kilkunastu mkw., oraz prywatnych akademików - zwłaszcza po informacji, że w 2020 we Wrocławiu otwarta zostanie filia brytyjskiego Coventry University.