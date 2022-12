Wchłonęli już ponad 400 tys. pracowników i będą zatrudniać nawet w kryzysie. Są jak rozpędzony pociąg

Atutem Polski jest ponadto fakt, że jako jedyny kraj będący w czołówce dostawców nowoczesnych usług dla biznesu jest członkiem Unii Europejskiej. Do naszych głównych konkurentów należą m.in. Indie, Filipiny, Wenezuela czy Brazylia.

Rekordowe zatrudnienie w 2022

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” wynika, że na koniec I kwartału 2022 r. w Polsce działało ponad 1714 centrów usług biznesowych, reprezentujących 1068 firm, w tym podmioty z branży BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D. Zatrudniały one 400 tys. osób – to o 11,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że w drugim roku pandemii powstało blisko 42 tys. nowych miejsc pracy.

Działalność w ubiegłym roku rozpoczęło 46 nowych centrów, w których powstało 6400 miejsc pracy.

– W ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, czego potwierdzeniem jest rekordowy wzrost eksportu usług biznesowych. Sektor wyjątkowo szybko i zwinnie dostosował się do okoliczności. Ewoluowały modele biznesowe, doskonalono plany zapewniające ciągłość operacyjną, koncentrowano się na wartościach. Elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwoliły na spektakularny wzrost sektora, głównie za sprawą reinwestycji, a to oznacza, że potrafiliśmy wykorzystać szanse i przekonać globalne firmy do zwiększenia inwestycji w Polsce. Tę pracę w największym stopniu wykonali menedżerowie zarządzający centrami wraz ze swoimi zespołami. Stanowią oni nieocenione wsparcie dyplomacji gospodarczej – mówi prezes ABSL Janusz Dziurzyński.

Coraz bardziej zaawansowane procesy

Przez długi czas pracownicy i pracownice centrów usług biznesowych obsługiwali głównie procesy transakcyjne związane z tzw. back office. Ostatnie lata pokazały, że zachodnie firmy są gotowe przekazywać polskim specjalistom coraz bardziej zaawansowane zadania wymagające odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej (tzw. middle i front office).

Zmiany te można zaobserwować w proporcjach pomiędzy tzw. pracą transakcyjną (pracownik wykonuje ją po szkoleniu krótszym niż sześć miesięcy) a pracą opartą na wiedzy (czas szkolenia to ponad sześć miesięcy). W pierwszym kwartale 2022 roku po raz pierwszy pracownicy centrów usług biznesowych deklarowali, że ponad 50 proc. obsługiwanych przez nich procesów można zaliczyć do drugiej grupy. W 2021 roku wynik ten był niższy o 2,5 punktu procentowego, a w 2019 roku aż o 6,5 punktu procentowego.

– Przesunięcie punktu ciężkości i wartości biznesowej procesów realizowanych w Polsce obserwujemy na co dzień w Capgemini. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w Polsce, lwią część naszej pracy stanowiły codzienne zadania z zakresu księgowości. Teraz występujemy w roli lidera procesów cyfryzacyjnych, wprowadzającego do firm najnowsze technologie. Najprostsze zadania są automatyzowane i z czasem będzie ich coraz mniej. Widać to także w strukturze zatrudnienia. Aż 58 proc. pracujących dla nas osób to specjaliści, przy średniej dla całej branży GBS na poziomie 53,5 proc. – zauważa Renata Dębowska.

Polska występuje w roli lidera procesów cyfryzacyjnych, wprowadzającego do firm najnowsze technologie (fot. Sigmund/Unsplash)

Jak dodaje, osoby, które pracują w Capgemini, mają bardzo szeroki zestaw kompetencji, co pozwala im dopasowywać się do potrzeb klientów i oferować im zespoły będące w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów.

Przyszłość w jasnych barwach

Pomimo istotnego spowolnienia gospodarki wywołanego trwającą w Ukrainie wojną eksperci wciąż prognozują wzrost zatrudnienia w sektorze Global Business Services. Jeśli sektor będzie rozwijał się tak jak do tej pory, to zatrudnienie w nim w 2023 r. wzrośnie o 4,9 proc. W przypadku spowolnienia przewidywany jest wzrost rzędu 2,4 proc.

Zakładać można również, że trend związany z angażowaniem polskich pracowników w coraz bardziej zaawansowane procesy również się utrzyma. Już w tym momencie pracodawcy deklarują, że kompetencje, które są niezbędne do dalszego rozwoju branży, związane są z zakresem zaawansowanej analityki (56,1 proc.), umiejętnościami technicznymi (46,3 proc.) oraz przywództwem (43,9 proc.). Pracownicy mający tego rodzaju kompetencje będą gotowi do prowadzenia zaawansowanych procesów biznesowych, umiejscowionych w middle i front office.

