W 2021 roku spodziewany duży napływ inwestycji w centra usług wspólnych

Centra usług wspólnych szybko przystosowały się do kryzysu wywołanego koronawirusem. Rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna i elastyczność zarządzania sprawiły, że zdecydowana większość firm szybko przeszła na tryb pracy zdalnej.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce składa się z ponad 1,5 tys. centrów, a w 2019 roku powstały 53 nowe.

– Z dużym optymizmem patrzę na rok 2021. Polska udowodniła, że nawet w dobie kryzysu można zachować ciągłość pracy, więc przewidujemy, że rozwój będzie szybszy niż w tym i poprzednim roku – ocenia Wiktor Doktór,



Z badań Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL wynika, że sektor nowoczesnych usług szybko przystosował się do sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. Co trzecia firma przeszła na tryb pracy zdalnej już dzień po zamknięciu przedszkoli, a 85 proc. zrobiło to w ciągu pięciu dni.

– Sytuacja z koronawirusem pokazała, że można zachować ciągłość pracy, pozostając poza strukturami biurowymi. Sektor centrów usług wspólnych jest jednym z nielicznych, który doskonale się odnalazł w całej tej nieciekawej sytuacji – ocenia ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes Fundacji Pro Progressio.

Dla firm przejście na model pracy zdalnej wymagało wdrożenia nowych narzędzi do komunikacji czy monitorowania pracy. Jednym z poważnych wyzwań dla branży, jak podkreśla Wiktor Doktór, było wypracowanie standardów zarządzania personelem na odległość. Drugim okazało się wprowadzenie rozwiązań, które zapewniałyby jak największe cyberbezpieczeństwo.

– Przeniesienie obsługi procesów do modelu zdalnego, rozproszonego wymagało zachowania odpowiedniej czujności i zabezpieczenia dostępu do danych. To proces dość mocno obarczony wyzwaniami i cyberbezpieczeństwo będzie jednym z głównych tematów, którymi centra usług wspólnych będą się dalej zajmowały, jeżeli myślą o kontynuowaniu pracy w modelu pracy rozproszonej – mówi.

