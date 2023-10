To jeden z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki. Jutro świętuje

Temat różnorodności mocno rezonuje w zbiorowej świadomości, co dodatkowo podkreśla niedawne wręczenie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych amerykańskiej profesorce Claudii Goldin za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Tegoroczna laureatka jako pierwsza ukazała, jak różnice między płciami w zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni 200 lat.

Sektor usług biznesowych w Polsce poważnie traktuje kwestię reprezentacji kobiet, a zgodnie z prognozami ta tendencja będzie się stopniowo nasilać, w miarę wzrostu globalnego zapotrzebowania na talenty. Udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu w sektorze usług biznesowych wynosi 53 proc. W przypadku stanowisk kierowniczych na poziomie lidera zespołu udział kobiet wynosi 43 proc., a w przypadku kierownictwa wyższego szczebla – 32 proc. Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki i utrzymują się na podobnym poziomie w ciągu ostatnich lat.

Sektor nowoczesnych usług wspólnych jednym z najbardziej różnorodnych

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia w Polsce obecnie 435 tys. osób i jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem pracowników.

93 proc. działających centrów usług dla biznesu zatrudnia obcokrajowców. Ich udział w ogólnym zatrudnieniu w centrach usług biznesowych wzrósł o blisko 4 proc. do poziomu 17,6 proc., co daje łączną liczbę 76 700 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych Ukraina była najczęściej wskazywanym – z łącznej liczby 57 państw – krajem pochodzenia obcokrajowców zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Polsce.

- To co łączy 435 tysięcy specjalistów pracujących w międzynarodowym środowisku mówiących blisko 40 językami i reprezentujących prawie 60 narodowości, to wartości. Jesteśmy jedną z bardziej zróżnicowanych m.in. pod kątem wieku, pochodzenia czy płci, branż w Polsce, której firmy zrzesza ABSL - mówi Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów w ABSL.

Jak dodaje, od kilkunastu lat tworzą sektor i budują społeczność opartą na otwartości, szacunku, zaufaniu, solidarności, uczciwości i odwadze.

- Większa inkluzywność pozwala usprawnić pracę zespołową, zwiększać kreatywność, jest inkubatorem innowacyjnych pomysłów, ale wpływa też pozytywnie na wizerunek pracodawcy i jego postrzeganie w kontekście różnorodności, równości i partnerstwa. Warto zwrócić uwagę, że pracodawca, który nie wdraża polityki DEI (diversity, equity, inclusion - przyp. red.) i nie zapewnia sprawnych procesów operacyjnych, naraża przedsiębiorstwo na utracone korzyści i wymierne straty finansowe - mówi Anna Berczyńska.

Vito Bambino, Szczepan Twardoch, Marcin Meller na święcie różnorodności

Aby podkreślić rangę znaczenia różnorodności w sektorze usług biznesowych, ABSL z okazji Światowego Dnia Wartości organizuje w 8 polskich miastach (Warszawa, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Łódź, Trójmiasto i Bydgoszcz) w ramach programu WorkingTogether cykl debat na temat poczucia przynależności w zmieniającym się świecie oraz roli, jaką odgrywają wartości w życiu prywatnym i zawodowym.

Gośćmi zaplanowanych na 19 października wydarzeń będą m.in. influencerka i statystyczka Janina Bąk, muzyk Vito Bambino, pisarz Szczepan Twardoch czy dziennikarz Marcin Meller. Spotkania organizowane są w ramach współpracy biznesu z miastami oraz środowiskami akademickimi.

Udział a debatach jest bezpłatny, możliwy po wcześniejszej rejestracji pod linkiem - kliknij TUTAJ

Wydarzenia zorganizowane w ramach programu #WorkingTogether patronatem medialnym objął PulsHR.pl

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - zrzesza ponad 240 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 435 000 osób. 1,8 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach.

