Solar Polska rekrutuje. Powiększa biuro w Łodzi

W ciągu ostatnich pięciu lat łódzki dział firmy Solar Polska rozrósł się z 3 do ponad 150 pracowników (Fot. Solar Polska)

W ciągu ostatnich pięciu lat łódzki dział firmy Solar Polska rozrósł się z 3 do ponad 150 pracowników (Fot. Solar Polska)

Międzynarodowa firma zaopatrzeniowo-usługowa Solar, z oddziałami w kilku krajach Europy Północnej, w 2017 r. zdecydowała się połączyć wszystkie swoje lokalne centra usług wspólnych w jedną organizację z siedzibą w Łodzi. W ciągu ostatnich pięciu lat łódzki dział rozrósł się z 3 do ponad 150 pracowników.

Właśnie dlatego firma powiększyła biuro w budynku Symetris Business Park. Najważniejszym założeniem było uzyskanie komfortowego środowiska pracy, które dba o potrzeby ludzi, sprzyja kreatywnemu myśleniu i tworzeniu więzi ze współpracownikami.

- To w naszym zespole tkwi siła do rozwoju biznesu i potencjału firmy. Wierzymy w hasło „Stronger together”, które będzie towarzyszyło nam w nowej siedzibie. Chcielibyśmy, żeby biuro nas łączyło, a jego przestrzeń nie tylko wspierała w wykonywaniu pracy i codziennych obowiązków, ale także przyczyniała się do integracji i wymiany doświadczeń - mówi Aurelia Paruszewska, HR manager z firmy Solar Polska.

Zmieniła się liczba nieformalnych przestrzeni do pracy i odpoczynku, która została wzbogacona o nowe funkcje (Fot. Solar Polska)

Projektując stanowiska pracy, firma Solar Polska przede wszystkim położyła nacisk na wygodę użytkowników. Biurka są ustawiane elektrycznie, a krzesła wyposażone w różne udogodnienia, aby osiągnąć optymalne warunki ergonomiczne. Nie zapomniano także o akustyce środowiska biurowego, dlatego wszystkie stanowiska pracy wyposażono w akustyczne ściany frontowe.

Podczas przebudowy biura zwiększono liczbę salek konferencyjnych, stref do pracy zespołowej oraz toalet, wraz z łazienką dla osób z niepełnosprawnościami. W nowym otoczeniu znajduje się również przestronna, odpowiednio wyposażona kuchnia, zlokalizowana na każdym piętrze biura.

Zmieniła się też liczba nieformalnych przestrzeni do pracy i odpoczynku, która została wzbogacona o nowe funkcje. Powstało kilka oaz, ulokowanych z dala od typowych stanowisk pracy, z których część została wyposażona w ekspresy do kawy, tworząc atmosferę zewnętrznej kawiarni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl