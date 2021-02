Sektor usług dla biznesu. Jest praca, a dla niektórych także podwyżki

W centrach usług dla biznesu wciąż trwają rekrutacje. Praca jest w wielu branżach i na każdym poziomie stanowisk. To główne wnioski piątej edycji raportu Business Services 2021 wydanego przez Grafton Recruitment.

Autor:jk

Młodsi specjaliści z różnych działów jak strategic procurement, compensation & benefits, payroll, HR administration & reporting zyskali na wynagrodzeniach minimalnych do 7 proc. (Fot. Shutterstock)

Ponad połowa miejsc pracy w centrach usług wspólnych w Polsce mieści się w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Ponad połowa firm biorących udział w badaniu Grafton Recruitment zadeklarowała, że ciągle zatrudnia pracowników.

Jeśli chodzi o pensje, to w wielu przypadkach minimalne wynagrodzenia rosły, ale maksymalne malały.

Jak wynika z raportu "Business Services 2021" wydanego przez Grafton Recruitment, niewiele firm w trakcie 2020 roku zwalniało pracowników. W większości miast, w których mieszczą się centra SSC/BPO, ponad połowa pytanych firm zadeklarowała, że ciągle zatrudnia pracowników.

Przykładem jest Capgemini. Firma zamierza zatrudnić 200 nowych pracowników do obsługi projektów IT na Śląsku, które będą pracować w nowym kompleksie biznesowym Face2Face Business Campus.

Warto przypomnieć, że ponad połowa miejsc pracy w CUW w Polsce mieści się w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Kolejne miasta, które mają spory udział w tej branży, to: Trójmiasto, Poznań, aglomeracja katowicka, a także Łódź.

Zyskują najmniej zarabiający

Jak kształtowały się zarobki i jakie są perspektywy na 2021 rok w centrach usług dla biznesu? Okazało się, że w wielu przypadkach minimalne wynagrodzenia wzrastały, ale maksymalne malały.

Przykładami takich zawodów mogą być specjaliści do spraw rekrutacji. Tu odnotowaliśmy wzrost minimalnych wynagrodzeń o 4 proc., ale spadek maksymalnych o 7 proc. rok do roku. W przypadku specjalistów ds. planowania zapotrzebowania stawka minimalna średnio wzrosła o 7 proc. i jednocześnie maksymalna spadła o 7 proc.

Ciekawą obserwacją w związku z rokiem pandemicznym jest to, co wydarzyło się z najmniej zarabiającymi. Ich pensje poszły w górę, np. młodsi specjaliści z różnych działów jak strategic procurement, compensation & benefits, payroll, HR administration & reporting zyskali na wynagrodzeniach minimalnych do 7 proc. W niektórych przypadkach ich wynagrodzenia maksymalne wzrosły nawet o 13 proc.

Najlepszą sytuację zawodową odnotowaliśmy w dziale: finanse i księgowość – tu większość pracujących otrzymała podwyżki na poziomie od 4 proc. do 9 proc.

Sektor nowoczesnych usług w Polsce

Z danych ABSL wynika, że sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy ponad 1500 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Z kolei z danych PAIH wynika, że w 2020 r. podjęto decyzję o lokalizacji w Polsce 58 nowych inwestycji, z czego 44 dotyczyło usług dla biznesu. Ze względu na międzynarodowy charakter usług - 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych, gros centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata, tym samym branża jest ważnym eksporterem. Czynnikiem przemawiającym za lokalizacją centrów w Polsce jest korzystna lokalizacja, dogodna strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne regiony oraz potencjał rynku, m. in. pod względem rynku pracy i wielkości zasobów wykształconych pracowników w stosunku do innych gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

