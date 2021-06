Sektor nowoczesnych usług biznesowych codziennie tworzy 37 nowych miejsc pracy

Z najnowszego raportu ABSL "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021" wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13 500 nowych miejsc pracy.

Sektor usług biznesowych pomimo pandemii jest wciąż jednym z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki. Wzrost zatrudnienia wyniósł tam w ubiegłym roku 3,9 proc., podczas gdy cała polska gospodarka skurczyła się o 2,7 proc.

Jak wynika z raportu ABSL, w 2020 r. wzrosło zatrudnienie do 355 tys., zrealizowane zostały nowe inwestycje i reinwestycje. Działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły 4 800 nowych miejsc pracy. Oznacza to, że w sektorze dziennie przybywało 37 nowych miejsc pracy.

Wśród głównych ośrodków usług biznesowych w latach 2016-2021 największy procentowy wzrost zatrudnienia odnotowano w Trójmieście (o 88,4 proc., czyli o 14,1 tys. osób), przy czym znaczny wzrost odnotowano również w Warszawie (85,6 proc.) i Poznaniu (72 proc.).

Coroczne badanie ABSL obejmujące ocenę czynników, które mają wpływ na prowadzenie działalności w poszczególnych miastach w Polsce wskazuje też, że Trójmiasto obroniło pozycję lidera w kategorii percepcji jakości życia (na kolejnych miejsca znalazły się Wrocław i Poznań) oraz lidera w kategorii oceny współpracy z lokalną jednostką obsługi inwestora, gdzie kolejne miejsca zajmują odpowiednio Łódź i Wrocław.

Jednym z kluczowych wyróżników sektora usług biznesowych jest wielokulturowość. 93,5 proc. centrów usług zatrudnia obcokrajowców (wartość o 1,5 punktu proc. większa niż w 2020). Obcokrajowcy pochodzą z 53 państw. W sumie 13,7 proc. wszystkich zatrudnionych (48 tys. osób) stanowią cudzoziemcy - to wzrost o 1,7 punktu proc. w porównaniu z 2020 r.

Pracownicy sektora świadczą usługi łącznie w blisko 40 językach, przy czym średnio w centrach mówi się w 8 językach. Najpopularniejszym językiem usług świadczonych w Polsce jest język angielski. Inne popularne języki wykorzystywane do świadczenia usług to niemiecki, polski, francuski, hiszpański i włoski

Główne kraje, z których pochodzą pracownicy sektora, poza Polską, to Ukraina (21 proc.), Włochy (9,9 proc.) i Hiszpania (8,5 proc.).

Źródło: ABSL

Sektor usług dla biznesu charakteryzuje się znacznie wyższym udziałem kobiet w ogólnym zatrudnieniu niż w innych obszarach polskiej gospodarki. Ponad 50 proc. osób w centrach usług w Polsce stanowią kobiety. Co ciekawe, niemal połowa stanowisk w pierwszej linii zarządzania to również kobiety.

W porównaniu z rokiem poprzednim w badaniu z 2021 roku widoczny jest wzrost (o 4 punkty proc.) udziału grupy osób w wieku 35-44 lat w ogólnym zatrudnieniu i spadek udziału osób poniżej 26. roku życia o 3,4 p.p. Zmianom tym towarzyszy wzrost udziału stanowisk specjalistycznych w strukturze zatrudnienia centrów. Zmniejsza się udział niższych stanowisk. Powyższy trend jest odzwierciedleniem wejścia sektora w fazę dojrzałości.

Popyt na kompetencje przyszłości

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce tworzy obecnie 355 tys. miejsc pracy w 1602 centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Najnowsze dane potwierdzają, że systematycznie wzrasta stopień złożoności usług realizowanych w Polsce. Widoczny jest wyraźny trend w kierunku większej roli kompleksowych procesów i dalsze przechodzenie z back-office do middle-office generujące wyższą wartość dodaną. Jednocześnie zmiany wynikające z trendów powodują wzrost popytu na pracowników posiadających kompetencje cyfrowe.

Na rynku pracy widać zwiększone zapotrzebowanie na specjalizacje, które można uznać za kompetencje przyszłości i są one związane z automatyzacją procesów, architekturą chmury, analizą i eksploracją dużych zbiorów danych. Uwagę zwraca zapotrzebowanie na pracowników mogących pełnić globalne funkcje. Kompetencjami stanowiącymi o ich sukcesie są umiejętności miękkie takie jak praca zespołowa, komunikacja czy krytyczne myślenie.

- Nasze analizy potwierdzają wzrost kompleksowości zadań wykonywanych w centrach usług, które wymagają coraz wyższych kwalifikacji i kompetencji pracowników. Jednym z głównych wyzwań rozwoju w perspektywie czasu jest dostępność odpowiednio przygotowanych kadr. Do utrzymania konkurencyjności Polski i transformacji z ośrodków rozliczeniowych do centrów wspomagających podejmowanie decyzji, potrzebne są systemowe, często długoterminowe rozwiązania obejmujące poszerzanie bazy talentów. Musimy zadbać o rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją, a także o przemyślane rozwiązania zachęcające wysoko kwalifikowanych specjalistów do pozostania w Polsce. Brak wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby wprowadzać innowacje jest też postrzegany jako bariera dla rozwoju innowacyjności – podkreśla Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL.

Od roli naśladowcy do roli innowatora

Z badania ABSL Foresight Strategiczny 2021 wynika, że Polska nie jest już uważana za lokalizację o niskich kosztach, a raczej za lokalizację o optymalnych kosztach w przeliczeniu na wygenerowaną wartość. W najbliższym czasie kluczowe znaczenie będzie mieć zdolność do innowacji, ciągłej komercjalizacji ulepszonych i nowych usług oraz rozwiązań wprowadzanych na rynek światowy, na którym działają już polskie centra. Innowacyjność stanie się dominującą metodą działania.

Autorzy raportu ABSL sugerują, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności. 72,9 proc. przedstawicieli sektora zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich 3 lat w porównaniu do 26,1 proc. odnotowanych przez GUS w sektorze przedsiębiorstw. Innowacje dotyczyły zmian w produkcie, asortymencie, procesach lub w organizacji firmy.

Z analiz wynika, że obecnie jednym z głównych wyzwań sektora usług biznesowych jest przejście od roli naśladowcy do roli kreatora globalnych trendów, co oznacza konieczność znaczącej zmiany mentalności w kierunku większej kreatywności i innowacyjności oraz poszerzania kompetencji decyzyjnych.

- Ważnym czynnikiem w rozwoju gospodarki jest rosnący i innowacyjny sektor usług, który wraz z nowoczesnym i konkurencyjnym przemysłem tworzą synergię kluczową dla dalszego rozwoju i przyszłości Polski. Motorami rozwoju obu sektorów będą cyfryzacja, skracanie łańcuchów dostaw oraz pula talentów dostępnych na rynku o kompetencjach dopasowanych do potrzeb biznesu – zaznacza wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.