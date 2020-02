Rosną pensje w centrach usług wspólnych. Najwięcej zyskają osoby początkujące

Z raportu Grafton Recruitment wynika, że pracownicy centrów usług wspólnych będą więcej zarabiać.

Poza wynagrodzeniami pracodawcy starają się przyciągnąć pracowników nowymi benefitami.

Najczęściej oferują karty sportowe, wydarzenia integracyjne oraz prywatną opiekę medyczną.

Jak wynika z raportu ABSL, w ciągu ostatnich trzech lat dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze centrów usług wspólnych. Tak duża dynamika zatrudnienia powoduje, że firmy muszą konkurować ze sobą o dostępne talenty.

- Sektor centrów usług wspólnych to jeden z największych pracodawców w Polsce. W 2018 roku

pracowało w nim 279 tys. osób, a w 2019 roku już 307 tys. osób. To branża, która wciąż rośnie.

Nikt już nie mówi o niej, że to branża wsparcia, pomocnicza, pracująca na zapleczu. To biznes

poważnych usług, bez których inne biznesy by sobie nie poradziły i nie mogłyby się rozwijać -

komentuje Joanna Wanatowicz, business director w Grafton Recruitment.

Kto dostanie podwyżkę?

Jak wynika z raportu „Business Services Report 2020” (BSS 2020) przygotowanego przez Grafton Recruitment, wzrostu pensji mogą oczekiwać rekruterzy z działów HR - w porównaniu z rokiem 2019 mogą np. w Poznaniu otrzymać podwyżki rzędu 18 proc., a w Trójmieście - nawet 23 proc. Więcej będą też zarabiać specjaliści w centrach usług, które obsługują procesy związane z bankowością lub mają klientów stricte z sektora bankowego.

Najwięcej zyskają osoby, które dopiero zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenia, ponieważ ich minimalne wynagrodzenie średnio wzrośnie o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Ta podwyżka wynika także ze wzrostu pensji minimalnej oraz tego, że osoby do 26. roku życia nie płacą PIT.

Więcej będą też zarabiać pracownicy telemarketingu - średnie minimalne pensje wzrosną o 12 proc., a w przypadku stanowisk kierowniczych nawet o 20 proc.

W sektorze BSS szczególnie widać premię za znajomość języków. Za posługiwanie się każdym językiem obcym, poza angielskim, którego znajomość uważana jest za standardową umiejętność, pracodawcy oferują proporcjonalnie wyższe pensje. Na wysokość wynagrodzenia największy wpływ ma znajomość języków skandynawskich oraz niderlandzkiego. Dodatek językowy może wynieść do 90 proc. pensji, szczególnie w branżach takich jak sprzedaż i obsługa klienta. W przypadku pracowników pierwszej linii wsparcia w IT może to nawet być 100 proc. pensji podstawowej. „Opłaca się” mówić po niemiecku i francusku. Niezależnie od specjalizacji wynagrodzenie wzrasta od 20 do 50 proc. Na wzrost pensji o 10-30 proc. mogą liczyć osoby mówiące po: rosyjsku, węgiersku, czesku, słowacku, włosku oraz hiszpańsku.

Miejsc pracy będzie przybywać

Jak zauważa Wiktor Doktór, CEO Pro Progressio, w ostatnich pięciu latach zmianie uległ profil nowych inwestycji i obecnie jesteśmy świadkami projektów o średniej wielkości, między kilkadziesiąt a trzysta etatów. Kolejne lata raczej nie przyniosą tu większych zmian. Dodatkowo, coraz więcej procesów automatyzacji i robotyzacji powoduje, że jest nieco mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w sektorze BPO/SSC. Czy to oznacza, że pracownicy z sektora BSS zostaną niebawem wyparci przez swoich cyfrowych „kolegów”? - Niekoniecznie. Zapotrzebowanie na pracowników jest nadal ogromne, co więcej nic nie wskazuje na to, aby miało w najbliższych miesiącach, a nawet latach zmaleć. Mimo znacznych postępów w automatyzacji procesów, to człowiek nadal odgrywa kluczową rolę w obsłudze wielu procesów, zarówno tych prostych, jak i bardziej zaawansowanych. Firmy z sektora usług wspólnych też walczą o talenty, i żeby jak najdłużej ich w firmach zatrzymać - podsumowuje Doktór. Potwierdzają to wyniki Raportu Płacowego 2020 firmy Hays Poland. Większość firm z branży nowoczesnych usług pytana o perspektywę roku 2020 zakłada dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Niemal wszyscy pracodawcy planują zatrudnienie nowych pracowników. Co trzecia firma poszukiwać będzie nie tylko pracowników etatowych, ale również czasowych, którzy zastąpią osoby przebywające na dłuższych zwolnieniach i których kompetencje pozwolą na realizację określonych zadań. Jakich specjalistów poszukiwać będą najczęściej centra usług dla biznesu? Z badania Hays Poland wynika, że zdecydowanie najwięcej rekrutacji dotyczyć będzie obszaru finansów, księgowości, IT, obsługi klienta oraz administracji. Nie zabraknie też ofert dla specjalistów logistyki, HR, inżynierii, produkcji oraz sprzedaży. Niezależnie jednak od specjalizacji kluczowa pozostanie znajomość języków obcych oraz kompetencje miękkie, pozwalające skutecznie współpracować. Coraz częściej pracownicy zwracają uwagę na jakość miejsca pracy i jego odległość od miejsca zamieszkania. (Fot. Shutterstock) Oczekiwania pracowników Obok ambitnych planów firm rosną ich wyzwania w rekrutacji. W tym roku aż 88 proc. pracodawców z branży spodziewa się trudności w realizacji strategii zatrudnienia – wynika z raportu Hays Poland. Dla pracowników ważne jest już nie tylko wynagrodzenie, choć zwykle plasuje się na czele oczekiwań, ale liczy się też atmosfera, możliwość rozwoju, a przede wszystkim - dobry lider. Potwierdza to Radosław Drzewiecki, założyciel Leanpassion, który przytacza najistotniejsze oczekiwania pracowników wobec samego lidera. Według respondentów prowadzonego przez Leanpassion badania wybitny lider: szanuje innych ludzi (68 proc.), zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się (67 proc.), ma wysokie standardy moralne i etyczne (65 proc.), stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera pracowników w ich rozwiązywaniu. Kolejne istotne oczekiwania to: budowanie poczucia przynależności do organizacji (63 proc.), otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (62 proc.), otwarta i częsta komunikacja oraz bazowanie na faktach, a nie opiniach (61 proc.), zaangażowanie w rozwój pracowników i utożsamianie się z organizacją (60 proc.). Jak podkreśla Drzewiecki wszystkie wskazane oczekiwania nie dotyczą wiedzy merytorycznej lidera, lecz jego postawy jako człowieka, relacji, które buduje z pracownikami, oraz sposobu, w jaki zarządza zespołem od poniedziałku do piątku. - Warto przyjrzeć się temu już na etapie wyboru, a właściwie odpowiedniej selekcji osób na to stanowisko i wziąć pod uwagę, czy kandydat będzie liderem tylko dla siebie, czy też dla innych ludzi. Znaczenie dobrego lidera, przełożonego to dziś najważniejszy czynnik budowania zespołów - dodaje Drzewiecki. Potwierdza to Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do nagradzania, motywowania i doceniania pracowników. Jak sprawić, by zespół pracujący w sektorze BSS był zaangażowany? - Wiele lat na polskim rynku firmy inwestowały w rozwój umiejętności zarządzania przez cele, nie doceniając umiejętności miękkich szefów. Zatrudniamy menedżerów na podstawie ich umiejętności twardych, ale zwalniamy ich z powodu braku umiejętności miękkich. Inteligencja emocjonalna i empatia są dzisiaj wiele warte i otwierają drogę do skutecznego budowania angażującej kultury. Są warunkiem tworzenia emocjonalnej, szczerej i wiarygodnej relacji z pracownikiem - mówi Grochowska. Jej zdaniem wiele firm przeznacza na motywowanie pracowników duże budżety, nie mierząc korzyści, jakie te wydatki przynoszą. Nie obserwuje wyborów pracowników i nawet nie próbuje, w związku z tym dostosować do ich preferencji swojej oferty, choćby w zakresie benefitów. Wiele do życzenia pozostawia także sama prezentacja pozapłacowych korzyści, które także mają wpływ na poziom satysfakcji pracowników. Ci z kolei, często nawet nie wiedzą, co firma ma im do zaproponowania. W najnowszym raporcie BSS 2020 ciekawą zmianę widać na liście benefitów, które firmy oferują pracownikom. Najpopularniejsze wśród kandydatów to: praca zdalna i ruchome godziny pracy, a także dodatkowe dni dodane do urlopu wypoczynkowego. Dużą popularnością cieszą się nadal: dofinansowanie kursów i szkoleń, karty lunchowe czy rozszerzona opieka medyczna i pakiet stomatologiczny. Nowością w pakiecie benefitów jest dostęp do platform takich, jak: Netflix, Spotify, HBO czy Tidal. Co jeszcze liczy się dla pracowników sektora usług wspólnych poza: pensją, dobrym i empatycznym szefem oraz benefitami? Coraz częściej zwracają uwagę na jakość miejsca pracy i jego odległość od miejsca zamieszkania. - Centra Usług Biznesowych oferują wysoki standard biurowy we wszystkich miastach regionalnych, dzięki czemu powstaje coraz więcej nowoczesnych projektów biurowych, a środowisko pracy staje się jednym z kryteriów konkurencyjności firm na rynku pracy - komentuje Jan Banasikowski, associate director, HR & location advisory CBRE.