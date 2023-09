Rosną na potęgę. W ciągu trzech lat chcą zatrudniać 500 tys. osób

Sektor usług biznesowych pomimo widocznego spowolnienie na rynku IT wciąż rekrutuje. Wiele przedsiębiorstw, szukając oszczędności, przenosi kolejne procesy do firm zewnętrznych.

Szacuje się, że do 2025 r. zatrudnienie w tym sektorze w Polsce wzrośnie do 500 tys. osób, dziś to 435 tys. Widać też tendencję przenoszenia coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych do polskich oddziałów firm sektora Business Services.

Wraz z przejmowaniem takich procesów zmienia się profil poszukiwanych kandydatów do pracy. Jakich zatem osób szukają teraz firmy z tego sektora?

Business Service specjalizują się. Wykonują coraz trudniejsze zadania

Przez długie lata polskie oddziały firm z branży usług biznesowych obsługiwały głównie procesy transakcyjne, związane z tzw. back office. Ostatnie lata pokazały, że zachodnie organizacje są gotowe przekazywać polskim specjalistom coraz bardziej zaawansowane zadania wymagające odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej (tzw. middle i front office).

- Obecnie jedną z najważniejszych cech, których poszukujemy u nowych talentów (kandydatów do pracy - red.) jest wysoki poziom kompetencji technologicznych, a także pracy z danymi. Nie chodzi tutaj nawet o umiejętności takie, jak programowanie czy znajomość konkretnych narzędzi. Kluczowa jest zdolność aplikowania nowych rozwiązań technologicznych i myślenia analitycznego do codziennej pracy, aby stale ją usprawniać. Osoby pracujące w usługach biznesowych powinny lubić technologię i być tymi, które zaczynają z niej korzystać w pierwszej kolejności. Jedna z podstawowych wartości, które branża nowoczesnych usług dla biznesu dostarcza swoim klientom, to właśnie szybkość wdrażania zmian – mówi VP head of strategic business z Capgemini Polska Magdalena Matell.