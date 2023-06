Poznańscy studenci przyciągają inwestorów. Uczą się w 50 językach

jk

Na poznańskich uczelniach można uczyć się ponad 50 języków. To istotne z perspektywy firm z sektora SSC/BPo, które inwestują w stolicy Wielkopolski. Co przyciąga inwestorów, a co pracowników? Firmy decydują się na Poznań jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na silny ośrodek akademicki (Fot. Alexandra/Unsplash)

87 proc. respondentów wskazało, że Poznań jest dobrym miejscem do pracy i rozwoju zawodowego, a 81 proc. potwierdziło, że tamtejszy rynek pracy jest atrakcyjny. Takie wnioski płyną z badania miasto Poznań, Cpl Polska i Colliers. Co roku mury poznańskich uczelni opuszcza ponad 24 tys. absolwentów. To przyciąga do miasta nie tylko polskich inwestorów (26 proc.), ale także niemieckich (23 proc.), amerykańskich (13 proc.), czy angielskich (7,5 proc.). Na poznańskich uczelniach można uczyć się ponad 50 języków, co jest o tyle istotne, że znajomość języków obcych jest jednym z kluczowych elementów dla firm prowadzących rekrutacje w stolicy Wielkopolski, obsługujących procesy biznesowe w ponad 30 językach. Najbardziej popularne są: angielski (94 proc.), polski (75 proc.) oraz niemiecki (66 proc.). Coraz częściej zatrudniani są również specjaliści ze znajomością niszowych języków, takich jak hebrajski, chiński i arabski. Czytaj więcej Wyższa płaca minimalna pomaga nam gonić Europę, ale to teoria. W praktyce jest mniej różowo Poznańscy absolwenci przyciągają inwestorów do miasta

Potencjał naukowy Poznania jest jednym z kluczowych elementów dla przedsiębiorstw decydujących o lokalizacji swojego biznesu. Wyniki raportu "The Poznań experience! Business services sector in Poznań - analysis, challenges, and trends", przygotowanego przez miasto Poznań, Cpl Polska i Colliers potwierdzają, że firmy decydują się na Poznań jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na silny ośrodek akademicki (73 proc.), a bardzo dobra współpraca z uczelniami jest jednym z najważniejszych elementów wspierających sektor usług nowoczesnych w stolicy Wielkopolski, co wskazało niemal 74 proc. badanych. Atrakcyjność Poznania dla inwestorów potwierdza fakt, że wszystkie badane firmy (100 proc.) poleciłby miasto innym inwestorom. - Nowoczesne usługi dla biznesu to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. W ostatnich latach branża udowodniła, że potrafi szybko i sprawnie reagować na sytuacje kryzysowe, wypracowując rozwiązania umożliwiające kontynuację rozpoczętych procesów i projektów. Polska wciąż jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla centrów z tej branży – komentuje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania Czytaj więcej Polska wśród światowych liderów rynku usług informatycznych Sektor usług nowoczesnych rekrutuje nie tylko absolwentów kierunków informatycznych czy inżynierów - chętnie sięga również po osoby kończące studia filologiczne, czy kierunki biznesowo-administracyjne. Wśród działających w Poznaniu przedsiębiorstw technologicznych znacznie wzrosła rola centrów BPO (Business Process Outsourcing), które stanowią już 15 proc. wszystkich firm, a także przedsiębiorstw badawczo - rozwojowych (11 proc.), które obecnie aktywnie szukają pracowników w gronie absolwentów szkół wyższych. Pracownicy polecają Poznań jako miejsce do pracy Lokalne uczelnie dostosowują programy edukacyjne do potrzeb rynku pracy, zwłaszcza sektora usług biznesowych, a to sprawia, że miasto przyciąga inwestorów z różnych branż, tworząc tym samym przyjazne środowisko zarówno dla pracodawców, jak również dla studentów, którzy po skończeniu studiów mają większe szanse na znalezienie pracy w interesującym ich sektorze. - 87 proc. respondentów wskazało, że Poznań jest dobrym miejscem do pracy i rozwoju zawodowego, a 81 proc. potwierdziło, że tamtejszy rynek pracy jest atrakcyjny. Badanie wykazało również, że aż 86 proc. ankietowanych poleciłoby Poznań jako miejsce do pracy. Istotnym elementem są także koszty życia, które w Poznaniu są niższe niż w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu - komentuje Anna Mastalerz, Division Manager ML & Business Services w Cpl Poland. - Zarówno z perspektywy pracownika, jak i inwestora, elementem przyciągającym do miasta jest stale rozwijający się rynek nowoczesnych powierzchni biurowych. Każdego roku w różnych częściach miasta powstają nowoczesne kompleksy tego typu – dodaje. Rynek powierzchni biurowych w Poznaniu. "Zmieniają się oczekiwania najemców" Firmy szukają powierzchni, która oprócz przestrzeni biurowej, zadba o dobre samopoczucie pracowników oraz będzie wyposażona w najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne systemy zarządzania budynkiem, szybki dostęp do Internetu, a także będzie sprzyjała hybrydowemu modelowi pracy Czytaj więcej Praca zdalna i rekompensata w praktyce. Jakie opcje wybrały polskie firmy? - Popyt na biura powraca na poznański rynek, ale zmieniają się oczekiwania najemców względem poszukiwanych powierzchni. Wprowadzenie hybrydowych modeli pracy doprowadziło do wzrostu zainteresowania biurami, które umożliwiają elastyczne przejście między pracą zdalną a pracą biurową, zapewniając niezbędne narzędzia i infrastrukturę - komentuje Sebastian Bedekier, partner, dyrektor biura Colliers w Poznaniu. - Nie bez znaczenia pozostają także kwestie związane z ESG. Najemcy coraz częściej wybierają budynki z certyfikatami ekologicznymi, takimi jak LEED i BREEAM, które zapewniają wysoką efektywność energetyczną i minimalny wpływ na środowisko, a dodatkowo wspierają dobrostan pracowników - widzimy, że firmy chcą być w miejscach, które oferują przestrzenie rekreacyjne, zaplecze fitness, strefy relaksu, a także dostęp do naturalnego światła i zieleni. Rok 2023 roku przyniósł nowe wyzwania, zarówno dla deweloperów, właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Wśród kluczowych należy wymienić rosnące ograniczenia w pozyskiwaniu finansowania na nowe inwestycje biurowe, rosnące koszty budowy oraz konieczność poszukiwania oszczędności w związku z podwyżkami cen energii – dodaje. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

