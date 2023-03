Poznań w budowie. Przybędzie nowych biur

W 2022 roku nie oddano do użytku żadnego nowego projektu biurowego w Poznaniu, ale deweloperzy kontynuują rozpoczęte budowy - informuje serwis Propertynews.pl.

- Brak nowej podaży w Poznaniu nie oznacza, że tamtejsi inwestorzy wstrzymali się z projektami. Aktywność deweloperów utrzymuje się na wysokim poziomie. Na koniec 2022 roku w budowie znajdowało się nadal 93 300 m kw. i jeżeli uda się dotrzymać założonych terminów realizacji, to 45 proc. powierzchni w budowie ma zostać ukończone jeszcze w tym roku – komentuje cytowana przez Propertynews.pl Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Ponad 93 000 mkw. powierzchni biurowej w realizacji to to zbliżony wynik do powierzchni realizowanej w Krakowie i Katowicach, a zdecydowanie większym niż w Łodzi i Trójmieście.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za mkw. miesięcznie.

Więcej o realizowanych w Poznaniu projektach w serwisie Propertynews.pl

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl