Ostatni moment na rejestrację na Property Forum 2020!

Już 14 i 15 września w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się największe wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Dwa dni debat na żywo i w sieci, wyjątkowi prelegenci, finał prestiżowych konkursów, wieczorna Gala i relacje na żywo - to wszystko podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia. 11 września jest ostatnim dniem rejestracji.

W trakcie Property Forum spotykają się szefowie i osoby zarządzające największymi firmami na rynku nieruchomości w Polsce - inwestorzy i deweloperzy, cenieni eksperci, przedstawiciele banków i instytucji finansowych, najemcy oraz samorządowcy.



Property Forum 2020 odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i medialny zasięg.



Rejestracja na Property Forum 2020 możliwa jest tylko do 11 września 2020. Zarejestruj się na www.propertyforum.pl



Wśród uczestników Property Forum będą:



Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills

Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe

Monika Duda, Managing Director Poland DHL

Tomasz Jagiełło, prezes zarządu, dyrektor generalny Helios

Andrew König, CEO Redefine Properties Limited

Nicklas Lindberg, prezes zarządu Echo Investment

Mahdi Mokrane, Head of Investment Strategy and Research PATRIZIA

Marcin Nowak, prezes zarządu ABSL

Henryk Orfinger, wiceprezes zarządu Dr Irena Eris

Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International

Noah Steinberg, Chairman & CEO Wing

Doug Stephens, założyciel Retail Prophet

Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom

Jonathan Willén, CEO Europi Property Group

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes & CEO, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej



Uczestnicy tegorocznego Property Forum będą rozmawiać m.in. o:14.09.2020 | 9.30-11.30Koronawirus paraliżuje globalne inwestycje i prowadzi do największego ich spadku w historii. Europa traci na atrakcyjności, jednak Polska przełamuje negatywne trendy i przyciąga kolejne projekty. Czy czwarta rewolucja przemysłowa nas nie ominie – przewagi konkurencyjne Polski. Jak nieruchomości odnajdują się w post-covidowej erze? Które sektory przyciągają najwięcej kapitału? Jakie lokalizacje są magnesem? Czy antyglobalistyczne trendy i gospodarczy protekcjonizm to duże zagrożenie?14.09.2020 | 12.00-13.00Czy pandemia doprowadzi do drastycznego spadku czynszów i wywróci do góry nogami wyceny nieruchomości? Kto zapełni lukę po najemcach, którzy odwrócą się od handlu w wielkich galeriach? Czy część obiektów czeka radykalna zmiana funkcji? E-commerce da im nowe życie?14.09.2020 | 13.45-14.45Jak sieci handlowe radzą sobie w nowych warunkach rynkowych? Czy nadal chcą działać w galeriach? Ulice handlowe lepszą alternatywą? Jak napisać umowy najmu na nowo? Czy obecny model sprzedaży detalicznej nie będzie już aktualny? Jak utrzymywać atrakcyjność centrów?14.09.2020 | 12.00-13.00Podaż i popyt – przed i po pandemii. Czego oczekują teraz klienci? Nowe trendy.14.09.2020 | 15.15-16.15Polskie magazyny w ostatnich latach stały się rynkowym hitem, a przez pandemię przechodzą suchą stopą. Sektor stanął przed nową szansą, związaną m.in. z przyspieszeniem rozwoju e-commerce i powrotem produkcji do Europy. Ale mierzy się też z nowymi wyzwaniami: spadkami wyników u najemców czy problemami sektora automotive. Czego obawiają się magazyny, na co liczą?15.09.2020 | 9.30-11.00Fabryki XXI wieku muszą przejść lifting czy radykalną zmianę? Klątwa pustych biurowców – czy grozi Polsce? W jakim stopniu w pandemicznej rzeczywistości plany deweloperów pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy pandemia doprowadzi do spadku czynszów i wartości nieruchomości?15.09.2020 | 14.45-16.00Praca na nowo – jak zmieni się styl pracy? Jak być oddzielnie, ale razem – czy social distance zwiększy popyt na biura, a może home office spowoduje, że biura się skurczą? Który trend zwycięży? Jakie zmiany wymusi koronawirus – elastyczne powierzchnie, smart-desks, powrót do open space?15.09.2020 | 9.30-11.00Tradycyjny handel jest w odwrocie. Konsumenci przestawiają się w tryb on-line. Jak nowe trendy zmienią transport i logistykę?15.09.2020 | 11.30-12.30Pierwszy kwartał br. dla rynku transakcyjnego w Polsce był bardzo dobry i rekordowy, jeśli chodzi o sektor magazynowy. Dziś inwestorzy interesują się nieruchomościami magazynowymi i wybiórczo biurowymi. Centra handlowe i hotele na razie nie są brane pod uwagę. Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Które sektory pozostaną bardziej odporne na efekty pandemii? Akademiki, domy seniora, obiekty z sektora „health care" – jakie jeszcze klasy aktywów będą teraz w centrum zainteresowania inwestorów?15.09.2020 | 13.15-14.15Mieszkania to klasa aktywów inwestycyjnych, która mocno zyskuje. Dziś deweloperzy nad Wisłą nie budują wyłącznie dla «Kowalskiego». Silna marka polskiej gospodarki i dynamiczny rozwój miast przyciągają inwestorów instytucjonalnych. Kto napędza gospodarkę mieszkaniową w Polsce? Jaka jest skala rynku mieszkań na wynajem? Które lokalizacje i jakie produkty są najatrakcyjniejsze? Czy pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na rynku mieszkaniowym? Jak silne są fundamenty wzrostu cen mieszkań w Polsce?