Masz to wpisane w CV, w tej branży zarobisz nawet o 2 tys. zł więcej co miesiąc

Również "Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy" ManpowerGroup potwierdza ten trend. Kogo będą szukać firmy z sektora SSC/BPO? Jak czytamy w raporcie, w centrum zainteresowania pracodawców pozostaje znajomość języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język niemiecki i francuski. Specjaliści posługujący się biegle pozostałymi językami także mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy.

Z kolei w czołówce obszarów, gdzie firmy zgłaszały największe potrzeby personalne, utrzymują się szeroko rozumiana obsługa klienta, księgowość, HR oraz payroll.

- Pracodawcy w dużym stopniu są otwarci na zatrudnienie osób młodych, dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową, zapewniając im szkolenia i wyposażając w potrzebne kompetencje. Bardzo częstym zjawiskiem jest rozwijanie pracownika w ramach wewnętrznych struktur i awanse pionowe lub poziome, co powoduje, że ofert dla osób bardziej doświadczonych pojawia się stosunkowo mniej - wskazuje cytowana w raporcie Olga Papiewska, business manager permanent placement w ManpowerGroup.

W podobnym tonie wypowiada się Jolanta Woś-Farouni, dyrektor HR w PwC Service Delivery Center. Jej zdaniem niepewność gospodarcza powoduje, że ludzie oczekują poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, w którym dodatkowo chcą się rozwijać. Jeżeli firma im to zapewni, to nie będą rozglądać się za innym zajęciem. Rozwój zawodowy pozwoli zatrzymać pracowników - szczególnie młodych, którzy szukają nowych wyzwań i nie mają problemu z częstą zmianą pracy.

- Przychodzą do nas młodzi ludzie - absolwenci szkół wyższych, których jednym z głównych oczekiwań jest rozwój. PwC Service Delivery Center jest idealnym miejscem pod tym względem. Mamy bogaty program szkoleń, skierowany do wszystkich pracowników, którzy od samego początku mogą podnosić kwalifikacje zawodowe. System sprawdza się - wiele osób jest z nami od kilkunastu lat. Przykładem jest mój zespół - osoby, z którymi bezpośrednio współpracuję, są związane z firmą od ponad 10 lat - twierdzi Jolanta Woś-Farouni.

Pensje w SSC/BPO. Ile zarabia się w centrach usług biznesowych?

Według raportu ManpowerGroup spośród przebadanych stanowisk najmniej zarabia junior AP/AR accountant oraz junior GL accountant. W obu przypadkach minimalne wynagrodzenie to 5 tys. zł brutto, a maksymalne - 6 tys. zł brutto.

Accounts Payable (AP) to dział zobowiązań w księgowości BPO/SSC. Praca w tym dziale skupia się głównie na rejestrowaniu i przetwarzaniu transakcji finansowych związanych z zamówieniami i dostawcami. Z kolei dział należności (Accounts Receivable) zajmuje się stroną sprzedażową firmy, czyli całościową pracą nad poprawnością dokumentów księgowych związanych z tym obszarem.

Natomiast General Ledger (GL) to dział księgi głównej. Specjaliści zajmują się m.in. weryfikacją faktur, sprawdzaniem danych finansowych w systemie, uzgadnianiem sald, dokonywaniem przelewów bankowych.

Na najwyższe pensje mogą z kolei liczyć GL team managerowie, którzy zarabiają co najmniej 16 tys. zł brutto co miesiąc. Ich maksymalna płaca to 25 tys. zł brutto. Podobnie wyglądają zarobki na stanowisku AP/AR team managera. Jego wynagrodzenie waha się między 14 tys. a 25 tys. zł brutto miesięcznie.

Źródło: Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy, ManpowerGroup

Warto przyjrzeć się także temu, jak znajomość języków obcych wpływa na poziom wynagrodzeń w sektorze SSC/BPO. Z raportu ManpowerGroup wynika, że najbardziej opłaca się znać języki skandynawskie albo holenderski. Osoby, które posiadają takie kompetencje, mogą zarabiać więcej nawet o 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Pensja specjalistów znających język niemiecki lub francuski może zwiększyć się nawet o 1,8 tys. zł brutto co miesiąc. Pracownicy posługujący się językiem włoskim bądź hiszpańskim mogą otrzymać maksymalnie 1,2 tys. zł brutto więcej do miesięcznej wypłaty. Z kolei osoby, które mówią po czesku, słowacku i węgiersku, otrzymują dodatek w wysokości od 800 zł do 1,5 tys. zł brutto.

Praca zdalna to już konieczność w sektorze SSC/BPO

Model pracy zdalnej jest - i będzie - istotnym czynnikiem wpływającym na wybór potencjalnego pracodawcy i chęć pozostania w obecnej pracy. Z danych ManpowerGroup wynika, że zdecydowana większość pracowników - nawet około 80 proc. - chciałaby pracować zdalnie.

- Takie oferty również były najczęściej wybierane. Pracodawcy otwierając się na pracę zdalną, zapewniali sobie większą możliwość wypełnienia potrzebnych wakatów ze względu na brak ograniczeń lokalizacyjnych - mówi Olga Papiewska.

Z kolei w raporcie Grafton Recruitment żaden z badanych pracowników nie wyraził chęci pracy w formule w pełni stacjonarnej, a aż 65 proc. respondentów zadeklarowało, że w przypadku konieczności powrotu do stacjonarnego modelu pracy będzie szukało nowego pracodawcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl