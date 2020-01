HR-owcy z Schaefflera zmieniają biuro

Firma jest już obecna w Polsce, i to we Wrocławiu. Od blisko trzech lat realizuje w mieście inne procesy, w tym HR.

Biurowiec, który właśnie zdecydowano się zająć to nowoczesna przestrzeń, która dysponuje podziemnym parkingiem, systemem wprowadzania świeżego powietrza do przestrzeni, czy systemem ograniczającym zużycie wody.

Schaeffler to firma parająca się dostawami części dla branży motoryzacyjnej i przemysłu. W styczniu poinformowała, że przeprowadzi się do większego biura we Wrocławiu. Jak zaznaczają zarządzający firmą, sukcesywnie zwiększają obecność na polskim rynku. We Wrocławiu, jako Schaeffler Global Services Europe, od października 2018 r. realizują procesy biznesowe w obszarach finansów, HR, zakupów, logistyki, robotyki, automatyzacji i IT oraz dostarczają usługi z zakresu transformacji procesów biznesowych.

Firma regularnie zwiększa zatrudnienie. W ciągu kilku najbliższych lat zatrudni kolejnych kilkaset osób, stąd decyzja o wynajęciu 6200 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej w biurowcu Nowy Targ.

- W biurowcu Sagittarius czuliśmy się świetnie - to było idealne miejsce na dobry początek naszej obecności we Wrocławiu - mówiła Anna Berczyńska, dyrektor zarządzająca w Schaeffler Global Services Europe. Jak zaznaczała, teraz zgodnie z planem firma rośnie i rozszerza swoje portfolio. - Zaawansowane usługi biznesowe oparte o nowe technologie i sztuczną inteligencję wymagają nowoczesnych przestrzeni biurowych i najlepszych warunków dla naszych specjalistów - dodawała.

Ze względu na wykorzystane rozwiązania biurowiec Nowy Targ został certyfikowany zgodnie z systemem oceny LEED Platinum. (fot. materiały prasowe)

Nowy, ergonomiczny biurowiec

W Nowym Targu pracownicy mają do dyspozycji szereg udogodnień i nowoczesnych rozwiązań. Poza 7 kondygnacjami naziemnymi w biurowcu znajduje się dwupoziomowy podziemny parking z 73 punktami ładowania samochodów elektrycznych i specjalna stacja szybkiego ładowania. W porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami biurowymi budynek zapewnia nawet do 30 proc. więcej świeżego powietrza dzięki zastosowaniu filtrów powietrza i czujników stężenia dwutlenku węgla, dysponuje też systemem ograniczającym zużycie wody o 40 proc. Wszystko to przy cichszej pracy urządzeń.

Czytaj też: Stolica Polski biurami stoi. I to jeszcze jak Ze względu na wykorzystanie tych rozwiązań Nowy Targ został certyfikowany zgodnie z systemem oceny LEED Platinum, który mierzy dbałość o zrównoważony rozwój ekologiczno-energetyczny budynku. To współgra z podstawową misją firmy Schaeffler - zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Firma skupia się na promocji ekologicznych środków transportu, e-mobilności i efektywnego gospodarowania energią. - Grupa Schaeffler prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej na skalę globalną. Będąc firmą rodzinną, poza dużymi możliwościami rozwoju, zapewniamy naszym pracownikom atmosferę zaufania i poczucie stabilności.- dodawała Anna Berczyńska. - Wprowadzamy w życie ideę, którą nazywamy współpracą przyszłości. To dzięki niej nasi pracownicy, pracując w zespołach projektowych, mogą rozwijać się w duchu otwartości, współpracy i efektywności. Właśnie tak rozumiemy nowoczesne, atrakcyjne warunki pracy. Cieszymy się, że dołączyliśmy do społeczności biurowca Nowy Targ. Schaeffler Global Services Europe współpracuje z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, ważnymi partnerami wspierającymi firmę w jej rozwoju w stolicy Dolnego Śląska.

