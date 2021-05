Grupa Citi zatrudnia na potęgę. By się pomieścić, wynajęła kolejne biuro

Citi Solutions Center (polski oddział Citibank Europe) w ostatnim czasie każdego miesiąca zatrudniało średnio 100 osób do swoich oddziałów w Warszawie i Olsztynie. By zapewnić miejsce dla nowych pracowników, firma właśnie wynajęła powierzchnię biurową w zrewitalizowanym kompleksie Browarów Warszawskich.

Autor:KDS

• 7 maj 2021 16:58





Citi zajmie trzy piętra na terenie Browarów. Pracę znajdzie tu do 440 osób (Fot. Shutterstock)

– Polska to dla nas jeden z najważniejszych rynków. Mimo pandemii kontynuujemy rekrutację – do końca roku planujemy zwiększyć zatrudnienie w naszych centrach w Warszawie i Olsztynie do ponad 6 000 osób - powiedział Kevin Murray, szef polskiego oddziału Citi Solutions Center. – Obecnie większość z nas pracuje zdalnie, ale wiemy, że gdy z czasem wrócimy do biur, ważne będzie, żeby nie tylko były one bezpieczne, ale też zapewniały komfort i satysfakcję z pracy - dodaje.

Citi zajmie trzy piętra na terenie Browarów. Pracę znajdzie tu do 440 osób. Nowy oddział mieści się blisko głównej siedziby firmy przy ulicy Prostej. Nowe biura będą gotowe na przyjęcie osób wracających do pracy stacjonarnej na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

Wynajęcie kolejnej przestrzeni biurowej jest wpisane w długoterminowe plany związane z polskim rynkiem i kontynuację procesów rekrutacyjnych. Dzięki strategii opartej na wirtualizacji środowiska pracy, obecnie większość nowych pracowników od pierwszych dni zatrudnienia może pracować zdalnie, logując się do firmowej sieci. Obecnie ponad 85 proc. wszystkich pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

Citi Solutions Center rozpoczął swoją polską działalność w 2005 roku i obecnie zatrudnia ponad 5200 osób w Warszawie i Olsztynie.

Warto przypomnieć dane ABSL, z których wynika, że sektor nowoczesnych usług ten jest jednym z najprężniej rozwijających się w Polsce. Obecnie to prawie 350 tys. osób zatrudnionych w centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), centrach usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Firmy z sektora każdego miesiąca tworzą ponad 2500 miejsc pracy, przy stałym wzroście zatrudnienia na poziomie 10 proc rok do roku.

