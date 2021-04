Finowie inwestują w centrum usług we Wrocławiu

Wrocławski oddział fińskiej firmy Oras działa od zeszłego roku. W 2021 r. spółka planuje już powiększyć swoje biuro.

Sagittarius Business House we Wrocławiu (fot. mat. pras.)

Centrum usług wspólnych Oras to jedno z niewielu nowych centrów, które otwarto we Wrocławiu w pandemicznym 2020 r.

Zgodnie z prognozami ARAW i Savills, miasto nadal będzie atrakcyjne dla nowych inwestorów zagranicznych.

Atutami Wrocławia pozostaje m.in. dostęp do wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza absolwentów kierunków technicznych i osób władających językami obcymi.

Oras to fiński producent armatury łazienkowej i baterii kuchennych, specjalizujący się w bezdotykowych rozwiązaniach z zakresu tzw. inteligentnego domu, pozwalających m.in. oszczędzać wodę.

Od 2020 r. Oras zajmuje elastyczną powierzchnię biurową w Spaces Wroclavia, a docelowo wynajmie też 540 m kw. w budynku Sagittarius Business House. Przy najmie powierzchni biurowej Finom pomaga firma doradcza Savills.

Potencjał do rozwoju

Paweł Frąckiewicz, SSC Manager w Orasie wskazał, że wrocławski oddział firmy działa już od zeszłego roku.

- Wystartowaliśmy dość intensywnie, rekrutując w kluczowych dla działalności naszego centrum obszarach, takich jak obsługa klienta, finanse i HR i tym samym zakończyliśmy pierwszy etap rozwoju. Jako stosunkowo młode centrum nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy poszukiwać nowych pracowników - stwierdził Frąckiewicz.

- W doborze kandydatów do pracy kluczowe są dla nas kompetencje, wysoka kultura pracy i przede wszystkim świetna znajomość języków obcych. To właśnie te cechy przekonały zarząd spółki do inwestycji we Wrocławiu i w przyszłości z pewnością stworzą nam tu znakomite możliwości do dalszego rozwoju - dodał.

Wrocław przyciąga inwestorów

Jak podał przypomniał Savills, centrum usług wspólnych Orasa to jedno z niewielu nowych centrów, które otwarto we Wrocławiu w pandemicznym 2020 r.

Zgodnie z prognozami ARAW i Savills, miasto nadal będzie atrakcyjne dla nowych inwestorów zagranicznych. Atutami Wrocławia pozostaje m.in. dostęp do wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza absolwentów kierunków technicznych i osób władających językami obcymi, konkurencyjny z Europą Zachodnią koszt najmu powierzchni biurowej i jej jakość oraz wysoko oceniany komfort życia oferowany przez metropolię.

Aleksandra Kłonowska-Drozd, kierownik Zespołu ds. Obsługi Inwestora z Centrum Wspierania Biznesu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej podkreśliła, że miasto stwarza dobre warunki dla biznesu. - Potwierdza to zarówno zainteresowanie naszym miastem, z jakim spotykamy się na co dzień ze strony inwestorów, jak i niezależne rankingi, w tym ostatnie prestiżowe zestawienie najlepszych miast dla inwestycji bezpośrednich fDi Magazine z grupy Financial Times. Wrocław zajął w nim wysokie 15. miejsce na świecie oraz pierwsze w kategorii małych i średnich miast - podsumowała Kłonowska-Drozd. Elastyczne biura Sagittarius Business House ma ok. 25 tys. m kw. powierzchni najmu. Sześciokondygnacyjny budynek oferuje również około 1,3 tys. m kw. powierzchni na parterze przeznaczonej dla handlu i gastronomii. W budynku znajduje się też przedszkole oraz miejsca parkingowe dla 322 pojazdów, z czego większość na parkingu podziemnym. Warburg-HIH Invest Real Estate nabył ten budynek w 2017 r. Jak przekazał reprezentujący tę spółkę Malte Wallschläger, obecnie w budynku pozostało ok. 11 proc. wolnej powierzchni, a transakcja ze spółką Oras pokazuje, że ta „nieruchomość i jej lokalizacja spełnia potrzeby międzynarodowych korporacji”. Savills reprezentował firmę Oras w transakcji najmu powierzchni biurowej w Spaces Wroclavia oraz Sagittarius Business House. Doradztwo prawne dla najemcy świadczyła kancelaria SDZLEGAL Schindhelm. - Oras skorzystał z możliwości, jakie stworzył rozwój rynku biur typu flex, czyli coworków i biur serwisowanych. Dzięki temu firma była w stanie w bardzo krótkim czasie uruchomić około 40 stanowisk pracy. W połowie tego roku najemca przeprowadzi się do innego budynku, gdzie już długoterminowo zajmie powierzchnię biurową odpowiadającą jego aktualnym potrzebom aranżacyjnym - wyjaśnił Bartosz Plewa z wrocławskiego oddziału firmy Savills. - Wrocław jako dojrzały rynek biurowy pozwolił nam na zaproponowanie naszemu klientowi kilku scenariuszy rozwoju jego centrum usług wspólnych, z których mógł wybrać optymalny dla siebie pod kątem finansowym, funkcjonalnym i HR-owym - podsumował.

