Działają na polskim rynku od ćwierć wieku. W tym czasie zatrudnili ponad 10 tys. osób

Capgemini świętuje. Firma doradcza obchodzi właśnie 25-lecie obecności na polskim rynku. W tym czasie dała pracę dla 10,5 tys. osób, które posługują się na co dzień blisko 30 językami obcymi.

Autor: KDS

• 20 gru 2021 10:55





Capgemini funkcjonuje w Polsce od 1996 roku (Fot. Unsplash)

REKLAMA

Capgemini swój pierwszy oddział otworzyło w 1996 roku w Warszawie. Dziś swoje siedzimy ma w siedmiu lokalizacjach w naszych kraju, m.in. w Katowicach czy Lublinie.

Przy obecnym zatrudnieniu na poziomie 10,5 tys. osób, Capgemini zdobyło i utrzymuje pozycję największego inwestora w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

W najbliższych latach firma planuje dalej się rozwijać. W ciągu sześciu najbliższych miesięcy tylko w Krakowie i Katowicach zamierza zatrudnić 600 osób.

- Capgemini funkcjonuje w Polsce od 1996 roku, jednak znaczny wzrost naszej organizacji nastąpił w 2004 roku, kiedy rozszerzyliśmy działalność jednocześnie w kilku największych miastach w kraju – Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu (klasyfikowanych przez ABSL jako miasta pierwszego i drugiego poziomu pod względem wielkości zatrudnienia i dojrzałości sektora). Tym samym jako Capgemini zaliczamy się do grona pionierów, którzy zbudowali fundament sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, torując drogę dla kolejnych inwestycji - opowiada Ewa Gołębiewska-Krzyżan, przewodnicząca zarządu, wiceprezes, i HR dyrektor Capgemini Polska.

Zatrudnienie w Capgemini

Zatrudnienie w centrach Capgemini od 2004 do 2021 roku wzrosło ponad trzydziestokrotnie. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) zatrudnienia od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku do dziś, wynosi aż 22,3 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednak wpływ sektora nowoczesnych usług biznesowych na rynek pracy w Polsce jest zdecydowanie większy, niż wynikałoby to tylko z analizy zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę pośrednie oraz indukowane efekty mnożnikowe, czyli miejsca pracy, które powstały w wyniku rozwoju biznesu Capgemini w Polsce także poza samą organizacją (dla przykładu w biurach, w których firma ma swoje siedziby). Korzystając z mnożnika opracowanego przez EY (wynoszącego 1,8) można oszacować liczbę miejsc pracy generowanych przez centra Capgemini w Polsce aż na 19,2 tys.

(Fot. Israel Andrade/Unsplash) W przypadku Capgemini specjaliści wypełniają większą część kadry, a ich udział w zatrudnieniu wynosi 58 proc. Firma ma również większy od średniej dla Polski udział kobiet w zatrudnieniu. Organizacja wyróżnia się na tle sektora pod względem udziału kobiet w kadrze zarządzającej (first-line management - team leaders' level) – jest to 70 proc., przy średniej dla sektora ogółem równej 45,8 proc. - Capgemini to organizacja, która w ciągu ostatnich 25 lat stała się największym pracodawcą w sektorze BSS w Polsce. Firma w pełni wykorzystuje potencjał inwestycyjny, jaki ma do zaoferowania nasz kraj. Wśród zatrudnionych w Polsce pracowników można znaleźć wielu ekspertów pełniących role kluczowe z punktu widzenia globalnego rozwoju firmy. Ich udział w przebudowie działów personalnych i finansowych organizacji działających na światową skalę jest nieoceniony i dowodzi, że Polska ze swoją pulą talentów, składającą się zarówno z ekspertów wyższego szczebla, jak i początkujących specjalistów, może konkurować z innymi lokalizacjami w Europie - komentuje Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu ABSL. Praca w Capgemini W najbliższych latach Capgemini zamierza jeszcze zwiększyć zatrudnienie. Firma otwiera właśnie nową linię biznesową Capgemini Engineering w Katowicach. Również obecne oddziały będą rozrastać się – łącznie w Krakowie i Katowicach firma planuje zatrudnić 600 osób na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy. Oddział poznański, który w tym roku obchodził swoje pięciolecie, Capgemini chce podwoić zatrudnienie w ciągu kolejnych pięciu lat. Z kolei w Lublinie, gdzie obecnie zatrudnionych jest 100 osób, planowane jest podwojenie zespołu w nadchodzących miesiącach, a docelowo zwiększenie go do 400 ekspertów. Podobne plany firma ma w stosunku do Warszawy, Wrocławia czy Opola. fot. Shutterstock W sumie na całym świecie w 50 lokalizacjach firma zatrudnia ponad 300 tys. osób. Sektor w ciągłym rozwoju Z raportu ABSL "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021" wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii, w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13,5 tys. nowych miejsc pracy. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w sektorze usług biznesowych wyniósł w ubiegłym roku 3,9 proc. Obecnie branża zatrudnia 355 tys. osób. Na tym nie koniec. - Dane ABSL pokazują, że ponad 80 proc. firm zakłada wzrost w Polsce. Jeżeli nasze predykcje oraz plany firm ziściłyby się, to zakładamy, że w ciągu najbliższych 5-10 lat sektor ten, przy sprzyjających wiatrach, może osiągnąć nawet 650 tys. osób - mówi Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM na Polskę i kraje bałtyckie. fot. Shutterstock Coraz częściej mówi się, że wzrasta stopień złożoności usług realizowanych w Polsce. To z kolei wymaga innych kompetencji niż dotychczas. - Kwestia kompetencji odmieniana jest przez wszystkie możliwe przypadki. Na pewno firmy będą poszukiwać umiejętności technologicznych – szczególnie w tych obszarach, które w tej chwili rozwijają się, np. sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo czy komputery kwantowe - wymienia Jolanta Jaworska. - Poza tym jak zawsze poszukiwane będą kompetencje miękkie i zarządcze, bez których skomplikowane procesy nie mogłyby być obsługiwane w Polsce - dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.