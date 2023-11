Coraz więcej firm sięga po to rozwiązanie. Brak rąk do pracy to jedna z przyczyn

Wzrost obrotów odnotowano m.in. w zakresie usług outsourcingowych - 12 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału. Firmy członkowskie uzyskały w badanym okresie obroty w wysokości 414 mln zł.

- Outsourcing jest rozwiązaniem, które firmy faktycznie wybierają coraz częściej, poszukując elastycznych rozwiązań i usprawnień, pozwalających im rozwijać biznes w tym wymagającym czasie. Mając na uwadze sytuację ekonomiczno-gospodarczą - nie tylko w Polsce, ale i naszym regionie, a także globalnie - firmy decydują się na powierzenie części swoich działań specjalistom i skupienie się na swoich kluczowych aktywnościach. W ramach outsourcingu klienci często chcą rozwijać współpracę, a czynnikiem, który ma na to szczególny wpływ, jest korzyść wynikająca z oszczędności czasu, zasobów i środków – mówi Justyna Hojarczyk z Adecco Poland.

- Obecnie coraz więcej firm decyduje się również na zatrudnienie cudzoziemców, a zatem dzięki outsourcingowi przenoszą one na dostawcę potencjalne ryzyko związane m.in. z kwestią legalizacji pobytu, pozwolenia na podjęcie pracy czy opieki zdrowotnej – dodaje Hojarczyk.

Członek zarządu Exact Systems Jacek Opala potwierdza, że zainteresowanie outsourcingiem rośnie.

- Spółka podejmując się zleceń outsourcingowych, bierze na siebie nie tylko kwestie związane z rekrutacją pracowników i delegowanie ich do odpowiednich prac, ale odpowiada za pełne know-how w wykonaniu zadania wraz z planowaniem procesu kontroli jakości i odpowiedzialnością za wynik. To duża wartość dodana outsourcingu, którą coraz bardziej doceniają przedstawiciele branży motoryzacyjnej, ale nie tylko. Wśród naszych klientów są także firmy z branży AGD czy FMCG – mówi Jacek Opala.

Justyna Hojarczyk potwierdza, że wiele branż korzysta z outsourcingu. Z jej obserwacji wynika, że pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie spowolniły tempo rozwoju wielu inwestycji w obszarze szybko rozwijających się shared service’ów i centrów usług wspólnych - ta sytuacja zmienia się jednak z kwartału na kwartał.

- Firmy, które decydują się na inwestowanie w Polsce, często korzystają z outsourcowania własnych, wewnętrznych procesów – mówi Justyna Hojarczyk.

- Znaczący wzrost w zakresie usług outsourcingowych obserwujemy również w sektorze usług logistycznych. Ze względu na położenie geograficzne Polska stała się bowiem bardzo atrakcyjnym krajem dla globalnych inwestorów. Szeroko pojęty outsourcing jest także atrakcyjną i coraz częściej wybieraną opcją przez firmy z obszaru nowych technologii - tworzące m.in. aplikacje mobilne w branży finansowej czy medycznej – dodaje.

Outsourcing to nie tylko niższe koszty i elastyczność

Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder i wiceprezes Polskiego Forum HR Wojciech Ratajczyk zwraca z kolei uwagę, że zainteresowanie outsourcingiem wynika nie tylko z faktu, iż firmy szukają oszczędności. Jak dodaje, ta forma zatrudnienia jest mniej elastyczna niż praca tymczasowa.

- Pracownicy w zdecydowanej większości pracują na podstawie umowy o pracę i wykonują zadania dla konkretnej firmy. Ludzie mają więc dokładnie takie sama prawa jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u klienta – mówi Wojciech Ratajczyk.

- Zwróciłbym jednak uwagę na fakt, że spółki, szczególnie giełdowe, mają ograniczenia, jeśli chodzi o koszty personalne. Outsourcing pozwala im te koszty zmniejszyć – faktura zostaje wystawiona za daną usługę i tym samym nie wlicza się do wydatków dotyczących zatrudnienia. Myślę, że to jeden z powodów, dla których firmy sięgają po outsourcing – dodaje.

Zdaniem Wojciecha Ratajczyka także braki kadrowe przyczyniają się do tego, iż outsourcing się rozwija.

- Agencje mają więcej narzędzi, by znaleźć odpowiednich pracowników. Doświadczenie w rekrutacjach również działa na korzyść agencji – w końcu w tym się specjalizujemy – ocenia Ratajczyk.

Braki kadrowe przyczyniają się do tego, iż outsourcing się rozwija (Fot. Shutterstock)

Rola outsourcingu będzie rosła. Firmy cenią sobie elastyczność tego rozwiązania

Jacek Opala spodziewa się, że rola outsourcingu będzie rosła m.in. z uwagi na rosnące koszty prowadzenia działalności biznesowej. Jak zauważa, firmy coraz częściej potrzebują skupić się na ich podstawowej działalności, czyli na tym, na czym znają się najlepiej, a w obszarach okołobiznesowych liczą na wsparcie zewnętrzne. Dzięki temu zwiększają swoją efektywność i konkurencyjność, a jednocześnie optymalizują koszty.

Jacek Opala zwraca uwagę także na elastyczność, z którą wiąże się outsourcing.

- Jak wynika z naszego tegorocznego raportu „MotoBarometr 2023", w top 3 wyzwań HR pojawiła się trudność w długoterminowym planowaniu produkcji, a co za tym idzie - w planowaniu wielkość zatrudnienia. Warto dodać, że w poprzednich latach ten element był daleko poza podium. Z jednej strony jest to związane z samą sytuacją produkcji motoryzacyjnej (problemy z dostępem półprzewodników, części), z drugiej z sytuacją polityczno-gospodarczą. Wysokie ceny energii, surowców, rosnąca inflacja w wielu krajach powoduje, że trudno jest coś prognozować. Dlatego możliwość elastycznego reagowania na to, co dzieje się zakładzie produkcyjnym, jest dziś kluczowa – komentuje Jacek Opala.

