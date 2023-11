Branża stoi przed wyzwaniem. Musi zadbać o kompetencje, które przyciągają inwestorów

Jak wskazano w raporcie „ABSL Talent Strategic Foresight Report 2023” ABSL, biorąc pod uwagę zmianę jakościową w zakresie oferowanych usług i stopień ich umiędzynarodowienia, oprócz umiejętności językowych czy znajomości technologii, również kompetencje miękkie, zarządcze oraz zdolność do pracy w różnorodnym środowisku stają się niezwykle ważne.

- To, co mogłoby pomóc Polsce w organicznym rozwoju obecnego portfolio usług i przyciąganiu nowych inwestorów, to inwestycje w rozwój kompetencji przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych niezbędnych w dobie przyspieszonej cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. To jest nasze wspólne wyzwanie: zapewnić pracowników posiadających kompetencje przyszłości i przekonać inwestorów, że oferujemy doskonałe zaplecze kadrowe, pomimo niekorzystnych uwarunkowań demograficznych. - podkreśla Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów w ABSL.

Jedną ze strategii umożliwiających wypełnienie luki w umiejętnościach, wskazanych w raporcie, są wewnętrzne szkolenia dla obecnych pracowników mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji. W nadchodzących latach mobilność wewnętrzna będzie zyskiwać na znaczeniu, pomagając obecnym talentom w przystosowaniu się do nowych ról, zapewniając im umiejętności i szkolenia potrzebne do rozwoju.

Praca zdalna jedną z głównych wartości pracowniczych w sektorze

- Pozyskiwanie talentów i zarządzanie nimi jest jednym z najbardziej złożonych i wielowymiarowych aspektów sektora usług biznesowych. Trafne dopasowywanie propozycji wartości pracowniczych (Employee Value Proposition) oraz wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania różnych grup funkcyjnych, pokoleniowych i społecznych jest kluczowym wyznacznikiem tego, jak skutecznie firmy przyciągają talenty - informuje Daniel Wocial, współautor raportu talentowego, dyrektor zarządzający iSourceTec.

Obok wynagrodzenia i świadczeń, raport ABSL jako główne wartości poszukiwane przez pracowników wymienia elastyczność pracy w dowolnym miejscu i czasie, w tym pracę zdalną, wykonywanie pracy o dużym znaczeniu, wewnętrzne możliwości rozwoju, zdobywanie nowych umiejętności, a także wrażliwość organizacji i aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym ESG.

Praca zdalna nadal jest atrakcyjną propozycją, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Według raportu ABSL praca hybrydowa (57,2 proc.) była dominującą formą pracy w firmach świadczących usługi biznesowe w 2023 roku. Ponad 45 proc. firm rekrutowało pracowników z dowolnego miejsca w Polsce a kolejne 13 proc. z dowolnego miejsca na świecie.

Grupy mniej aktywne zawodowo szansą dla sektora usług biznesowych

W raporcie ABSL wskazano, że jedną ze strategii pozyskiwania talentów jest aktywizacja nowych grup pracowników, które wcześniej były niedostatecznie reprezentowane w sektorze usług biznesowych. Elastyczność pracy zdalnej otwiera dostęp do pracowników, którzy wcześniej byli poza zasięgiem. Dotyczy to osób z mniejszych miejscowości w Polsce oraz z zagranicy z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz z krajów partnerskich w Azji i Afryce.

Aby lepiej wykorzystać potencjał kompetencyjny z zagranicy, ważnym jest wzmocnienie wspólnych działań sektora z uczelniami w Polsce, stworzenie połączonej oferty studiów i pracy oraz wspólne tworzenie programów edukacyjnych dla absolwentów do pełnienia różnych funkcji w firmach z sektora.

Kolejną szansą na rozwój sektora jest aktywizacja mniej aktywnych zawodowo grup na polskim ryku (osoby młode, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz seniorzy). Obecnie w sektorze usług biznesowych zatrudnienie osób w wieku do 26 lat stanowi 18 proc., podczas gdy odsetek osób powyżej 55 roku życia wynosi 7,6 proc.

- Badania pokazują, że na całym świecie do końca 2030 roku będzie brakować ok 85 milionów pracowników, a co szósta osoba będzie w wieku co najmniej 65 lat. Obecna sytuacja gospodarcza, wysoki wskaźnik inflacji sprawiają, że starsi pracownicy opóźniają przejście na emeryturę. Wielu z nich deklaruje, że praca jest im w życiu bardzo potrzebna i jest dla nich czymś znacznie więcej niż tylko źródłem dodatkowych dochodów. Chodzi o poczucie sensu, kontakty towarzyskie czy poczucie przynależności. Grupa 55+ to ogromny potencjał na rynku pracy – tłumaczy Edyta Janas, dyrektor ds sprzedaży, Randstad Sourceright, EMEA.

