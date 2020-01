Branża nowoczesnych usług dla biznesu atrakcyjna dla pracowników

Jak wynika z raportu ABSL – w ciągu ostatnich trzech lat dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze.

Eksperci szacują, że w 2020 roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu przekroczy poziom 340 tys. miejsc pracy.

- Zauważam bardzo dynamiczny wzrost branży BPO (Business Process Outsourcing, outsourcing procesów biznesowych - red.). Dziś w tym sektorze pracuje ponad 300 tys. osób, co oznacza, że przez ostatnie cztery lata liczba pracowników niemal się podwoiła. To logiczne: za wzrostem branży musi iść wzrost liczby pracowników. Za ludźmi z kolei idą kolejne zmiany i problemy, m.in. dostępność odpowiednich kadr – wyjaśnia Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z raportu „Rynek Zmiany Pracy” firmy Devire wynika, że o przyjęciu oferty pracy decydują przede wszystkim dwa kryteria - pieniędzy i możliwości rozwoju (odpowiednio 65 i 66 proc. wskazań w badaniu). W sektorze nowoczesnych usług biznesowych aż 78 proc. respondentów przyznaje, że otrzymało podwyżkę w 2019 roku.

Kolejnym elementem, który się pojawia, jest elastyczność. Jednak przez lata pojęcie to nieco się zmieniło – nie chodzi już tylko o elastyczne miejsce pracy czy flexi-ofertę benefitową dla pracowników, ale również o elastyczne podejście do klienta - mówi Andrzej Kubisiak. Jak dodaje, produkt końcowy musi się zmieniać, być dostosowywany do oczekiwań klienta i pod niego spersonalizowany.

W 2020 roku pracodawcy z branży nowoczesnych usług w całej Polsce stawiają na stabilizację. Starają się utrzymać poziom zatrudnienia i zapobiegać rotacji pracowników. Wyhamowuje to nieco ogólną dynamikę rynku pracy w sektorze, choć wiele lokalizacji nadal przyciąga inwestorów i nowych graczy. Charakter usług dla biznesu świadczonych w centrach pozostaje bardzo zróżnicowany. Na szeroką listę realizowanych zadań składa się nawet kilkadziesiąt procesów biznesowych. Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniej reprezentowane są centra świadczące usługi w zakresie finansów i księgowości oraz IT. Silnie reprezentowane są również podmioty realizujące usługi bankowe, HR, inwestycje oraz kontakt z klientami. Odpowiedź na wyzwania Większość firm z branży nowoczesnych usług pytana o perspektywę roku 2020 zakłada dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Niemal wszyscy pracodawcy planują zatrudnienie nowych pracowników. Co trzecia firma poszukiwać będzie nie tylko pracowników etatowych, ale również czasowych, którzy zastąpią osoby przebywające na dłuższych zwolnieniach i których kompetencje pozwolą na realizację określonych zadań. Źródło: Raport płacowy Hays Poland 2020 – Centra usług biznesowych Obok ambitnych planów firm rosną ich wyzwania w rekrutacji. W tym roku aż 88 proc. pracodawców z branży spodziewa się trudności w realizacji strategii zatrudnienia. Powodami są rosnące oczekiwania finansowe kandydatów, niedobór odpowiednich osób na rynku pracy oraz duża konkurencja. W odpowiedzi na wyzwania firmy z branży podejmują szereg aktywności zapobiegających luce kompetencyjnej. Część działań dotyczy zwiększania zatrudnienia – zarówno poprzez pozyskiwanie pracowników tymczasowych, jak również organizowanie praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji i po okresie stażu związanie się z nią na stałe. Firmy są również otwarte na pracowników z innych branż oraz cudzoziemców. Źródło: Raport płacowy Hays Poland 2020 – Centra usług biznesowych Specjaliści poszukiwani Jakich specjalistów poszukiwać będą najczęściej centra usług dla biznesu? Z badania Hays Poland wynika, że zdecydowanie najwięcej rekrutacji dotyczyć będzie obszaru finansów, księgowości, IT, obsługi klienta oraz administracji. Nie zabraknie też ofert dla specjalistów logistyki, HR, inżynierii, produkcji oraz sprzedaży. Niezależnie jednak od specjalizacji kluczowa pozostanie znajomość języków obcych oraz kompetencje miękkie, pozwalające skutecznie współpracować. – Pamiętajmy, że większość firm świadczy usługi w skali globalnej, zapewniając serwis najwyższej jakości, niezależnie od wykorzystywanego języka obcego – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, ekspert branży usług dla biznesu w Hays Poland. – Najpopularniejszym językiem, wymaganym przez wszystkie centra, pozostaje angielski. Na kolejnych miejscach w rankingu popularności plasuje się język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański. Mniej niż połowa centrów prowadzi swoje operacje również w języku niderlandzkim, rosyjskim, portugalskim, czeskim, duńskim i norweskim. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest język węgierski, fiński, ukraiński, słowacki i turecki. W Polsce działają jednak centra oferujące obsługę nawet w języku japońskim, serbskim oraz hebrajskim – dodaje ekspertka Hays. Atrakcyjna oferta Wyzwania stojące przed branżą nowoczesnych usług dla biznesu są duże, dlatego oferta pracodawców i aspekty, które przyciągają kandydatów, mają szczególne znaczenie. Już teraz sektor wyróżnia się na tle pozostałych w zakresie oferty świadczeń pozapłacowych. Najczęściej w pakiecie znajduje się karta sportowa, podstawowy pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie na życie, wyjazdy integracyjne oraz możliwość pracy elastycznej. Wszystkie benefity oferowane są jednak w branży nowoczesnych usług częściej niż w pozostałych i większy odsetek zatrudnionych z nich korzysta. Centra pozytywnie wyróżniają się również w zakresie możliwości pracy elastycznej. Niemal 90 proc. firm oferuje swoim pracownikom ruchome – elastyczne godziny pracy oraz pracę zdalną. Pracownicy bardzo chętnie z nich korzystają – tym bardziej, że praca elastyczna pozostaje najcenniejszym benefitem dla zatrudnionych. Dzięki temu pracownicy sektora są jednymi z najlepiej oceniających swoją równowagę między życiem osobistym i zawodowym. Zdecydowanie lepiej oceniają też perspektywę kariery zawodowej w nadchodzącym czasie, posiadane kompetencje oraz dostępne możliwości rozwoju.

