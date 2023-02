Branża idzie na rekord. Rekrutują na potęgę i podnoszą pensje

Liczący obecnie ponad 420 tys. pracowników sektor nowoczesnych usług dla biznesu nadal będzie rósł i będzie podnosił pensje. W odpowiedzi na rosnącą presję inflacyjną i niedobór kadr firmy przewidują wzrost płac do 15 proc. Takie wnioski płyną z raportu Grafton Recruitment.

Mimo nieoczekiwanych zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach oraz niezbyt optymistycznych prognoz, sektor usług wspólnych dla biznesu (BSS) odnotował w 2022 roku wysoki wzrost, wynoszący 11,6 proc. rok do roku.

60 proc. przedsiębiorców z branży BSS podwyższyło wynagrodzenia swoim pracownikom w związku z rosnącą inflacją - w co drugiej firmie podwyżki nie przekroczyły 15 proc., tylko w co dziesiątej były wyższe.

Źródło: Grafton Recruitment

Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający PwC Service Delivery Center, potwierdza - branża nowoczesnych usług biznesowych nadal będzie się rozwijać.

- Sektor nowoczesnych usług biznesowych nadal się rozwija i wszystko wskazuje na to, że to się nie zmieni. Paradoksalnie im trudniejsza sytuacja w światowej gospodarce, tym bardziej sprzyjające warunki rozwoju i ekspansji branży nowoczesnych usług biznesowych. Można więc oczekiwać, że trend ten będzie kontynuowany w 2023 roku - komentuje Andrzej Paschek.

Rekrutacja pracowników będzie sporym wyzwaniem

Joanna Wanatowicz podkreśla, że w 2023 roku wyzwaniem dla branży z pewnością pozostanie pozyskanie pracownika.

- W wymagających warunkach ekonomicznych pracodawcy muszą zatrudniać najlepszych, a ci nie wykazują obecnie chęci zmiany miejsca pracy. Odpowiedzią na ten trend będą inwestycje w szkolenia młodej kadry, globalizacja zatrudnienia, tworzenie międzynarodowych zespołów, wdrażanie rozwiązań w obszarze inteligentnej automatyzacji. W pierwszej kolejności firmy będą optymalizowały procesy, więc także zatrudnienie, co już jest zauważalne - wyjaśnia Joanna Wanatowicz.

Niepewność gospodarcza spowodowała, że pracownicy rzadziej decydują się na zmianę pracy. Skąd zatem ich brać?

- Stawiamy na zdywersyfikowane działania. Z jednej strony szukamy doświadczonych specjalistów na rynku pracy, a z drugiej - inwestujemy w rozwój zawodowy naszych pracowników. Tworzymy różnego rodzaju programy, które pomagają im podnieść kwalifikacje zawodowe - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Jolanta Woś-Farouni, dyrektor HR w PwC Service Delivery Center.

- Jeśli chodzi o zewnętrzne rekrutacje, to pomaga nam silna marka. Kandydaci, którzy aplikują do nas, wiedzą, że będą mogli się rozwijać zawodowo i nie będą się nudzić - dodaje.

Kraków nadal liderem zatrudnienia w BSS w Polsce

Jeśli chodzi o miasta, w których rozwija się sektor BSS, to pozycja lidera branży wciąż należy do Krakowa (blisko 93 tys. zatrudnionych), w którym pracuje niemalże co czwarty zatrudniony w tym sektorze w Polsce. Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa. W stolicy działa obecnie 320 centrów usług wspólnych, które zatrudniają łącznie prawie 83 tys. specjalistów.

Na podium, z wynikiem prawie 60 tys. pracowników w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu, znalazł się także Wrocław. Warto dodać, że to jedno z niewielu miast, w których prognozowany jest wzrost popytu na powierzchnie biurowe w stosunku do roku ubiegłego (13 proc.).

Podwyżki inflacyjne i widełki wynagrodzeń BSS w 2023 roku

Poza przyjętymi systemami wynagradzania pracowników w minionym roku 60 proc. ankietowanych przedsiębiorców z branży BSS podwyższyło wynagrodzenia swoim pracownikom w związku z rosnącą inflacją.

W co drugiej firmie podwyżki nie przekroczyły 15 proc., tylko w co dziesiątej były wyższe, przy czym najwyższy wzrost pensji odnotowały firmy zatrudniające do 100 osób (15,4 proc. ankietowanych). Pozostałe 40 proc. firm nie wprowadziło podwyżek inflacyjnych.

Źródło: Grafton Recruitment

Wynagrodzenia w sektorze rosną wraz z oczekiwaniami kandydatów i ich ograniczoną dostępnością. Największy wzrost w sektorze BSS odnotowano w obszarach: IT - o 11,3 proc., administracji - o 10,5 proc., HR - o 9,5 proc. oraz finansów i bankowości - o 8,7 proc. Na kolejnych miejscach plasują się: marketing (6,7 proc. wzrostu), bankowość i usługi finansowe (6,1 proc. wzrostu) oraz sprzedaż i obsługa klienta (wzrost o 5,9 proc.).



Według przewidywań w pierwszym kwartale 2023 roku widełki wynagrodzeń w sektorze BSS utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub wzrosną nie więcej niż o 15 proc.

- Poziom wynagrodzenia oraz możliwość pracy zdalnej to dwa najważniejsze czynniki, którymi kierują się pracownicy. 64 proc. ankietowanych w przypadku zmiany pracodawcy oczekiwałoby zarobków wyższych o ponad 15 proc. względem obecnego wynagrodzenia - komentuje Michał Kramek, senior data analyst w Grafton Recruitment.

Źródło: Grafton Recruitment

Z kolei z danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych realizowanych przez firmę Cpl powstała 3. edycja raportu Cpl „CEE Salary Guide 2023”. Okazuje się, że Polacy zarabiają porównywalnie do Słowaków oraz Węgrów, jednak mniej od Czechów, a różnice na poszczególnych stanowiskach wynoszą nawet do 5000 zł.

– Na tle czterech krajów regionu wybijają się Czechy, gdzie - szczególnie w Pradze - wyższe koszty życia przekładają się na adekwatnie wyższe wynagrodzenia. Co więcej, specjaliści zlokalizowani wokół dużych miast mogą liczyć na konkurencyjne stawki, a im dalej od stolicy, tym zarobki na poszczególnych stanowiskach mogą być niższe. Ponadto sektor SSC w Czechach wciąż boryka się z brakiem kandydatów - wielu zagranicznych pracowników powróciło do swoich krajów, a deficyt, który po nich pozostał, bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzeń w 2023 roku - wyjaśnia Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

Rosnąca liczba studentów szansą na skuteczniejsze rekrutacje

Lokalizacja najprężniej działających centrów usług wspólnych w miastach, które są dużymi ośrodkami akademickimi, działa korzystnie na rzecz sektora. Dla branży BSS studenci i absolwenci uczelni wyższych są jedną z najważniejszych grup, wśród których rekrutowani są pracownicy. Dlatego pozytywną informacją dla branży jest zatrzymanie wieloletniego spadku liczby studentów w Polsce - według GUS-u w roku akademickim 2022/2023 wzrosła ona o około 0,2 proc.

- Utrzymanie drugi rok z rzędu wzrostu liczby studentów jest pozytywną informacją dla branży. W skali całego kraju obserwujemy także trend dostosowywania oferty edukacyjnej uczelni wyższych do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. Przykładem może być coraz większy dostęp do kierunków w obszarze uczenia maszynowego, IoT czy zaawansowanej analizy danych. Jak podaje GUS, studenci w Polsce najchętniej wybierają kierunki biznesowo-prawne (22,6 proc.) oraz techniczne (14 proc.). W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na dostępność poszukiwanych talentów - wyjaśnia Michał Kramek.

Praca zdalna i hybrydowa - te modele dominują w firmach

Model pracy zdalnej jest - i będzie - istotnym czynnikiem wpływającym na wybór potencjalnego pracodawcy i chęć pozostania w obecnej pracy. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Business Services 2023” żaden z badanych pracowników nie wyraził chęci pracy w formule w pełni stacjonarnej, a aż 65 proc. respondentów zadeklarowało, że w przypadku konieczności powrotu do stacjonarnego modelu pracy będzie szukało nowego pracodawcy.

- Początek 2023 roku to finał trwających dwa lata prac i konsultacji w sprawie przepisów wprowadzających pracę zdalną do Kodeksu pracy. Z naszych analiz wynika, że 80 proc. firm nie przewiduje zmian w formule zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowych regulacji. Tylko ok. 3 proc. badanych firm deklaruje w przyszłości rezygnację z pracy w pełni zdalnej na rzecz modelu hybrydowego - komentuje Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

Niemal 3/4 ankietowanych firm sektora BSS pracowało w 2022 roku w formule hybrydowej, w modelu w pełni zdalnym 12 proc. Zgodnie z przewidywaniami w tym roku będzie podobnie. Jednocześnie zaledwie 13,3 proc. przedsiębiorstw planuje pracę stacjonarną.

Firmy deklarujące chęć powrotu do stacjonarnego systemu pracy w zdecydowanej większości (60,9 proc.) nie planują podwyżek wynagrodzeń z tego tytułu. Tylko nieco ponad 8,7 proc. podniesie pensje wszystkich pracowników. 30,4 proc. liczy się z tym, że w wyniku decyzji o powrocie do biur część pracowników może zmienić miejsce zatrudnienia.

- Praca zdalna jest już standardem, mimo to kandydaci wciąż mocno podkreślają tę opcję w swoich oczekiwaniach. Obawiają się, że po pandemii nie będą mogli pracować w tym modelu, a nie chcą stracić tego benefitu - wyjaśnia Ewa Michalska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl