BPO/SSC co oznaczają te skróty i czym się od siebie różnią

BPO to skrót od "business process outsourcing", czyli zlecanie zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa osobom lub organizacjom zewnętrznym. SSC to skrót od "shared service center", czyli centrum usług wspólnych. Choć oba terminy należą do dziedziny outsourcingu, są różne i nie powinno się ich używać wymiennie.

Przedsiębiorcy korzystający z modelu BPO powierzają zewnętrznym organizacjom pewne czynności, które nie są kluczowe dla ich działalności. Dotyczy to głównie usług telemarketingowych, księgowości i obsługi IT. Te zadania są przekazywane do wyspecjalizowanych firm, często znajdujących się za granicą, co pomaga obniżyć koszty pracy. Zleceniodawca nie musi również ponosić kosztów związanych z biurem i sprzętem.

SSC, czyli centra usług wspólnych, to odrębne pojęcie. To wydzielone, wewnętrzne centra usługowe pracujące na rzecz jednej lub kilku ze sobą połączonych firm. Tego typu forma outsourcingu występuje w ramach jednej organizacji. Takie centra posiadają zarówno zakłady przemysłowe, instytucje finansowe czy nawet instytucje publiczne.

