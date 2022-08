Biuro nie musi być w Warszawie czy w Krakowie. Mniejsze miasta są coraz popularniejsze

Pod koniec I półrocza 2022 r. łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w naszym kraju wyniosły 12,6 mln m kw., a w budowie było 780 000 m kw. Udział sektora usług biznesowych w popycie na nie wynosi 16 proc., czyli co szósta umowa najmu w Polsce zawierana jest przez firmę z tej branży.

Analitycy z ABSL nie mają wątpliwości, że dostępność nowoczesnych biur jest jednym z kluczowych czynników wspierających rozwój sektora oraz umacnia pozycję Polski jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów. Jednak w ostatnich latach w tym zakresie można zauważyć nowy trend.

Z danych ABSL wynika, że uwagę inwestorów coraz częściej przyciągają rynki biurowe w mniejszych miastach. Całkowite zasoby powierzchni biurowej na rynkach rozwijających się, tj. w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu oraz Tarnowie łącznie wynoszą 635 600 m kw., a w budowie znajduje się 53 300 m kw.

Dostęp do atrakcyjnych biur, obok dostępności kadry, to jeden z najistotniejszych czynników przy wyborze lokalizacji przez inwestorów. A za wyborem mniejszych ośrodków przemawia m.in. wielkość zasobów pracowników wykształconych na uniwersytetach na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, znających języki obce oraz rosnący potencjał rynku biurowego.

Bowiem w stosunku do największych miast w Polsce, mniejsze miasta cechują się niższymi kosztami życia, a co za tym idzie kosztami pracy i wynajmu powierzchni biurowych. Dodatkowym plusem jest bliskość dużych aglomeracji, np. w województwie śląskim dojazd z Zawiercia do stolicy regionu, czyli Katowic, zajmuje niespełna godzinę.

- Wyraźnie obserwujemy, że wzrasta zainteresowanie firm zagranicznych z sektora BPO/SSC lokowaniem biznesu w mniejszych miastach. Niestety problemem, jaki napotykają w niektórych z nich, jest brak wolnej, nowoczesnej powierzchni biurowej. Niektórzy włodarze już wcześniej zauważyli potencjał tkwiący w przyciąganiu zagranicznych przedsiębiorstw i same zachęcały deweloperów do budowy nowoczesnych biurowców, inne przespały zaś ten moment - mówi Sebastian Bedekier, partner w Colliers, dyrektor regionalny w Poznaniu.

Pandemia przyspieszyła trend lokalizacji centrów usług poza głównymi miastami

Analizy Colliers oraz ABSL wskazują, że pandemia mocno przyspieszyła trend lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu poza głównymi miastami. Koncentracja ludzi i tym samym zachorowań na COVID-19 w dużych miastach oraz upowszechnienie pracy zdalnej spowodowały migracje młodych mieszkańców do rodzinnych miejscowości.

- W minionych latach większe miasta przyciągały najbardziej kreatywne jednostki. Pandemia, która przyśpieszyła digitalizację codzienności, zahamowała ten trend. Coraz częściej mamy do czynienia również z suburbanizacją i wyludnianiem się centrów miast. Dziś zdalnie pracujemy, zamawiamy posiłki i robimy zakupy w internecie. To sprawia, że rola małych miast o niższych kosztach życia rośnie. Większa aktywność inwestorów z sektora usług dla biznesu w mniejszych miastach przekłada się również na rosnące zapotrzebowanie na biura - tłumaczy Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL.

Bydgoszcz tuż za Warszawą

Z danych ABSL wynika, że do siedmiu lokalizacji w Polsce, w których centra usług biznesowych zatrudniają już ponad 10 000 osób, dołączyła Bydgoszcz, w której zatrudnienie pod koniec I półrocza 2022 r. wyniosło ok. 11 500 osób. W Bydgoszczy odnotowano największy wzrost zatrudnienia w sektorze, wynoszący 16,2 proc. Jest to drugi wynik, tuż po Warszawie (17 proc.), przy ogólnym wzroście zatrudnienia na poziomie 11,6 proc. Na terenie miasta funkcjonuje 47 centrów usług biznesowych, z czego 3 zatrudniają powyżej 500 osób. Główną kategorią świadczonych usług są usługi IT, budując zdecydowaną specjalizację miasta.

Wraz z zainteresowaniem inwestorów z sektora usług biznesowych, poziom powierzchni biurowej w Bydgoszczy systematycznie się powiększa i wynosi 139 000 m kw., dodatkowo w budowie znajduje się blisko 10 000 m kw. Według danych ABSL planowana podaż na rynkach rozwijających się przewyższa istniejące zasoby powierzchni biurowej, mimo iż rozpoczęcie budowy planowanych projektów warunkowane jest zawarciem transakcji przednajmu powierzchni przez zainteresowanych najemców.

- Bydgoszcz to przede wszystkim miasto z wielkim potencjałem do rozwoju. Wraz z otaczającą aglomeracją umożliwia dostęp do blisko milionowej populacji, co w połączeniu z silnym zapleczem akademickim i przyjaznym klimatem do życia zapewnia dobrą perspektywę dla dalszego wzrostu sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Od kilku lat zajmujemy czołowe pozycje w rankingach najlepszych miejsc na inwestycje. Bydgoszcz jest też doskonałym przykładem wschodzącego rynku biurowego w Polsce - mówi Edyta Wiwatowska, prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.