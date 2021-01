ABSL nawiązuje współpracę z Adecco i Colliers International. Wspólnie stawią czoła wyzwaniom biznesowym

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) nawiązał współpracę z partnerami strategicznymi, grupą Adecco, globalnym graczem na rynku zatrudnienia i doradztwa personalnego oraz firmą Colliers International, oferującą usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami.

Sektor usług biznesowych w Polsce jest branżą, która najszybciej dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, stanowiąc istotny element stymulujący gospodarkę. Centrom usług wspólnych nie zaszkodził COVID-19, wręcz przeciwnie. Polska udowodniła, że dobrze radzi sobie z kryzysami, dlatego dla inwestorów pozostaje atrakcyjną lokalizacją do outsoursowania części ich operacji.

Ponad 10 proc. firm przebadanych w I połowie 2020 r. przez ABSL zadeklarowało, że spodziewa się nowych zleceń związanych z przenoszeniem kolejnych procesów biznesowych do Polski, co stanowi dodatkowy bodziec rozwoju dla sektora, będącego już dziś drugą pod względem wielkości zatrudnienia gałęzią polskiej gospodarki.

Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa z Adecco Group i Colliers International, ABSL potwierdza i wzmacnia swoje długofalowe zaangażowanie w rozwój talentów oraz kreowanie rozwiązań legislacyjnych przyjaznych dla biznesu, zapewniających stabilne warunki rozwoju oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Priorytetem będzie promocja sektora poprzez wspólne inicjatywy m.in. projekty edukacyjne, raporty i analizy.

- Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, wspierającej rozwój biznesu i inwestycji. Staramy się tworzyć do tego odpowiednie warunki, jednak, aby osiągnąć ten cel potrzebujemy partnerów, reprezentujących konkretne branże, którzy wzbogacą nasz przekaz i wzmocnią nasze działania. Obecnie intensywnie pracujemy nad definicją wyzwań i planem działań, których celem będzie zwiększenie konkurencyjności sektora nowoczesnych usług dla biznesu i pozwoli przyciągnąć jeszcze więcej inwestycji, jakie są teraz kluczowe w odbudowaniu gospodarki, dotkniętej kryzysem, spowodowanym COVID-19 - podkreśla Paweł Panczyj, managing director strategy & partnerships, ABSL.

Partnerzy ABSL będą wspierać firmy członkowskie w ich wyzwaniach biznesowych, dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku, zwłaszcza w czasie pandemii, dzięki swemu szerokiemu doświadczeniu we współpracy z sektorem, aktywnemu uczestnictwu w spotkaniach związku, współpracy przy projektach i dzieleniu się wiedzą ekspercką z członkami.

Pracownicy w centrum uwagi

Grupa Adecco to firma doradztwa personalnego, która powstała w 1996 roku, kiedy to połączyły się dwie największe światowe marki w branży, Adia i Ecco. Ma ponad 500 lokalizacji w ponad 60 krajach.

Jako strategiczny partner ABSL, będzie wspierać organizację w obszarze HR, w tym trendów i analiz związanych z doradztwem personalnym i zatrudnieniem, które będzie odpowiadać na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby firm z sektora usług.

- Wierzymy, że sektor nowoczesnych usług biznesowych, również dzięki zaangażowaniu ABSL, stał się jednym z kluczowych motorów polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki, trwale kształtującym rynek pracy. Pozytywny wpływ makroekonomiczny jest jednak efektem siły sektora oraz unikalnych kompetencji, które zawdzięczamy usługom biznesowym. Naszą wspólną misją będzie rozwój potencjału biznesowego i stworzenie konkurencyjnej gospodarki tworzącej nowe, wartościowe miejsca pracy. Szczególnie bliskie są nam działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy oraz dostępność kapitału ludzkiego - mówi Daniel Wocial, general director and custer head for Poland, Czech Republic and Slovakia at The Adecco Group.

Budowanie środowiska pracy

Drugim partnerem strategicznym została firma Colliers International, oferująca szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne. Działając w 68 krajach, ponad 15 tys. specjalistów Colliers współpracuje w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów.

Wspólnie z ABSL eksperci Colliers będą wspierać firmy członkowskie w zakresie nieruchomości, w tym badań rynku, negocjacji umów najmu, strategii lokalizacji, doradztwa w zakresie tworzenia strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą, projektowania architektonicznego, zarządzania projektami, a także nowych technologii dedykowanych powierzchni biurowej.

- Jako Colliers bardzo cieszymy się na współpracę z ABSL, szczególnie w tym bezprecedensowym czasie zmian. Z niecierpliwością czekamy na wspólne odkrywanie i badanie zarówno wyzwań, jak i możliwości. Jestem przekonana, że nasze doświadczenie, dane, nastawienie na jakość i nieszablonowe myślenie, stworzą mocne podstawy do kompleksowej i owocnej współpracy. Wykorzystamy naszą wiedzę i pasję, analizę danych oraz nowe technologie, by wraz z ABSL i firmami członkowskimi rozwijać sektor usług biznesowych w Polsce - mówi Monika Rajska Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce.

Sektor usług biznesowych w liczbach

Jak wynika z raportu ABSL "Sektor Usług Biznesowych w Polsce", sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy 1513 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), usług IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). W branży pracuje już ponad 338 tys. specjalistów. Zatrudnia ich łącznie 970 firm, z czego aż 71 proc. to inwestorzy zagraniczni. Dzięki temu usługi dla biznesu wyrosły na lidera polskiego eksportu.

Raport ABSL wskazuje, że najwięcej centrów usług dla biznesu działa w Warszawie (279). Pracuje w nich 64 tys. osób. Na kolejnych miejscach jest Kraków (234 centra i rekordowe 77,7 tys. pracowników) i Wrocław (188 centra, 51 900 pracowników).

Następne trzy lokalizacje, w których działa ponad 100 centrów w każdym, to Trójmiasto (158 centra, 27 900 pracowników), Poznań (113 centra, 18 200 pracowników) i GZM, czyli Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia (110 centra, 25 800 pracowników).