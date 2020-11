ABSL apeluje o zmiany w prawie. Oto lista postulatów

Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL), w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawił postulaty zmian w prawie, które mają na celu zapewnienie funkcjonowania gospodarki.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie ponad 338 tys. miejsc pracy (Fot. Shutterstock)

Jedną z najpilniejszych zmian, według firm zrzeszonych w ABSL, jest usankcjonowanie pracy zdalnej.

Spółki z sektora SSC/BPO oczekują również większej dostępności testów na COVID-19, szczepionki na grypę, opieki medycznej, szybkiego kontaktu z sanepidem.

Kolejny postulat, jaki ABSL kieruje do premiera, to umożliwienie wykonywania pracy transgranicznej. Firmy apelują, aby pracownicy mogli dojeżdżać do pracy m.in. z Czech i Słowacji.

Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL) apeluje w ramach Rady Przedsiębiorczości o niewprowadzanie drugiego lockdownu i podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki.

W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego ABSL podkreśla, że sytuacja firm członkowskich jest zróżnicowana. Największe wyzwania mają firmy świadczące usługi dla tych sektorów, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii, jak sektor lotniczy i turystyczny.

- Kontynuacja biznesowa i szybkość reakcji na kryzysy jest tak samo ważna jak koszt i poziom innowacyjności. Biorąc pod uwagę m. in. wartość eksportu sektor usług wspólnych to szansa dla całej gospodarki. My jesteśmy przygotowani od strony procedur i procesów, czasami ograniczają nas jednak przepisy prawa, które nie zawsze są adekwatne do danej sytuacji biznesowej – podkreśla Piotr Dziwok, prezes ABSL.

Czas na zmiany

Jedną z najpilniejszych zmian, według firm zrzeszonych w ABSL, jest usankcjonowanie elastycznych form świadczenia pracy (pracy zdalnej, w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin), zarówno z punktu widzenia Kodeksu pracy oraz bezpieczeństwa rozwiązań dla pracowników i pracodawców, jak i w kontekście programów pomocy publicznej.

Spółki z sektora SSC/BPO oczekują również większej dostępność testów na Covid-19, szczepionki na grypę, opieki medycznej, szybkiego kontaktu z sanepidem - w tym także kontaktu online. Ponadto firmy chcą mieć możliwość mierzenia temperatury czy sprawdzania stanu zdrowia pracowników.

Branża nowoczesnych usług domaga się również większej przewidywalności w komunikacji z rządem. Zdaniem przedsiębiorców nagłe wprowadzanie zmian np. dotyczących funkcjonowania szkół, wpływa znacząco na dostępność pracowników. A to utrudnia wprowadzenie biznesu.

Kolejny postulat, jaki ABSL kieruje do premiera, to umożliwienie wykonywania pracy transgranicznej. Firmy apelują, aby pracownicy mogli dojeżdżać do pracy m.in. z Czech i Słowacji. ABSL oczekuje również zmian w obszarze administracji. Firmy postulują o możliwość przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną m.in. certyfikowanymi mailami służbowymi, bez obowiązku zapewnienia kosztownego podpisu elektronicznego każdemu pracownikowi. Ponadto domagają się też upowszechnienia formy dokumentowej (e-mailowej). Możliwe negatywne skutki ABSL, w imieniu swoich członków, wielokrotnie podkreślała znaczenie stosowanych rozwiązań prawno-podatkowych wspierających rozwój gospodarczy oraz przewidywalność systemu prawno-podatkowego jako jeden z najważniejszych elementów przy utrzymaniu inwestycji i pozyskiwaniu nowych, tym bardziej że wśród firm inwestorów posiadających centra usług w Polsce – 71 proc. to inwestorzy zagraniczni. Inwestorzy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do inwestycji są̨ bardzo wyczuleni na to, w jaki sposób dany kraj i jego rząd podchodzi do kwestii wolności oraz podstawowych praw człowieka i jaka jest opinia w tym zakresie odnośnie danego kraju na arenie międzynarodowej. - Brak stabilności fiskalnej z perspektywy inwestorów i skomplikowanie systemu podatkowego jest dużym wyzwaniem. Wyjątkowo ważne z naszej perspektywy są też przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców i przekraczania przez niech zewnętrznych granic UE. Kolejne obostrzenia sprawiają, że pojawią się problemy w powiatowych urzędach pracy i urzędach wojewódzkich legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku z ograniczeniami w obsłudze interesantów, a to powoduje potrzebę rozwoju systemów teleinformatycznych pozwalających na obsługę pracodawców i cudzoziemców on-line - komentuje Piotr Dziwok. Warto przypomnieć, że sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie ponad 338 tys. miejsc pracy. W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10 proc. i jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia gałęzią gospodarki w Polsce. Brak adekwatnych rozwiązań w zakresie ochrony gospodarki wpływa na cały sektor, a co za tym idzie przekłada się negatywnie na wartość eksportu, który na koniec 2019 roku był szacowany na 19,8 mld dol.

