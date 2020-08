338 tys. pracowników i na tym nie koniec. Koronawirus szansą na rozwój branży SSC/BPO

Obecny kryzys okazał się akceleratorem zmian, przyspieszając np. transformację cyfrową. Masowe przejście na pracę zdalną - które jeszcze na początku roku wydawało się nierealne - okazało się możliwe do realizacji w ciągu dwóch tygodni, a w niektórych firmach w ciągu kilku dni. Liczba zapytań inwestycyjnych jest wyższa w stosunku do zeszłego roku. Obecna sytuacja może być szansą na dalszy rozwój sektora w Polsce - mówi Piotr Dziwok, prezes ABSL.

Centra usług biznesowych w 2019 roku tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy. Musicie mieć ciasno w biurach...

Piotr Dziwok, prezes ABSL: - Tak, to prawda, dlatego też mówi się, że to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Tempo wzrostu zatrudnienia bezpośrednio przekłada się na zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Obecnie mamy 400 tys. metrów kwadratowych wynajętych biur w całej Polsce, co czyni nas jednym z największych rynków w regionie CEE.

Jednak nie ma tutaj jednego trendu, bo każda z firm ma inną politykę i plany rozwojowe. Coraz większą popularnością cieszy się oferta tzw. Flex Office, czyli bardziej elastycznych modeli wynajmu, które dają możliwość firmie w krótkim czasie powiększenia powierzchni, jednocześnie neutralizując ryzyko związane z nagłą zmianą.

Jak bardzo ten trend jest widoczny?

- W 2019 roku w 24 największych w Europie placówkach biurowych odnotowano 29-proc. wzrost zasobów tego typu przestrzeni. Obecnie podaż powierzchni biurowej typu flex wynosi 5,5 mln, a Polska jest jednym z liderów tego wzrostu.

Rozwój sektora w Polsce był najszybszy w ciągu ostatnich kilku lat. W latach 2015-2019 elastyczne zasoby biurowe wzrosły ponad pięciokrotnie. Na koniec 2019 roku wolumen elastycznych powierzchni operacyjnych osiągnął ponad 240 tysięcy metrów kwadratowych w głównych centrach biznesowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań i Łódź), z czego prawie 70 proc. zlokalizowanych było w Warszawie.

PwC wskazuje, że aż 74 proc. firm ma w planach zwiększenie zakresu pracy zdalnej po zakończeniu pandemii. W jaki sposób trend ten wpłynie na wynajem powierzchni biurowych?

- Z pewnością rynek powierzchni biurowych się zmieni, jest to nieuniknione, ale też warto podkreślić, że wraz z tą nową rzeczywistością powstają nowe potrzeby. Ciągle się uczymy i szukamy odpowiednich rozwiązań, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo pracownikom. Biura będą na pewno pełnić funkcję integrującą, przestrzeni kreatywnej i miejsca spotkań.

Myśli pan, że firmy z SSC/BPO planują wprowadzenie home office na stałe?

- W naszym sektorze praca zdalna była już z nami dużo wcześniej - przed wybuchem pandemii

COVID-19 średnio 66 proc. zatrudnionych w firmach członkowskich ABSL korzystało już z tego modelu. Ta nietypowa sytuacja, która nas spotkała w marcu, spowodowała jednak, że większość firm praktycznie całkowicie przeszła na pracę zdalną. Według badania przeprowadzonego przez ABSL od momentu ogłoszenia zamknięcia szkół, aż 85 proc. ankietowanych firm przeniosło pracowników do pracy zdalnej w ciągu 5 dni. Dzięki wcześniej zdobytym doświadczeniom pracodawcom i pracownikom dużo łatwiej było przenieść się w całkowity tryb zdalny.

W ABSL prowadzimy wiele webinariów, warsztatów, podczas których pracodawcy otwarcie mówią, że będą kontynuować pracę zdalną, ale sądzę, że będzie to model hybrydowy. Niemniej jednak trzeba tu mieć na uwadze dwie strony, w tym pracowników, którzy często sami oczekują powrotu do biur. Nie każdy chce pracować z domu lub ma warunki do tego.

Wracając do rozwoju branży, jakiego wzrostu możemy spodziewać się w tym roku? Jak bardzo pandemia pokrzyżowała plany rozwojowe firm?

- Sektor usług wspólnych w Polsce wchodzi w dojrzałą fazę rozwoju. Widzimy, że w ostatnich dwóch latach liczba podmiotów wchodzących do sektora zmalała, a tempo wzrostu zatrudnienia uległo zmniejszeniu, jednak nie mamy powodu do obaw. Jak wskazuje nasz najnowszy raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020", ponad 1500 centrów zatrudnia aż 338 tys. osób. Ten szybki rozwój i coraz bardziej zaawansowane usługi odpowiadają za 3-3,5 proc. PKB Polski.

Wybuch pandemii dotknął każdą gałąź polskiej gospodarki, jednak reprezentowane przez nas firmy były całkiem dobrze przygotowane na wypadek sytuacji kryzysowych. Jak wynikało z naszych badań tylko 4 proc. firm rozważało realokację procesów z Polski w trakcie wybuchu COVID-19. Dzięki dobrze opracowanym planom BCP (ang. Business Planning and Consolidation - przyp. red.) firmy z sektora mogły płynnie przejść na tryb pracy zdalnej i kontynuować działalność.

Nasz sektor charakteryzuje wysoki poziom odporności na zmiany, elastyczność i szybkość adaptacji oraz reakcji. Obecny kryzys okazał się akceleratorem zmian, przyspieszając np. transformację cyfrową. Masowe przejście na pracę zdalną - które jeszcze na początku roku wydawało się nierealne - okazało się możliwe do realizacji w ciągu dwóch tygodni, a w niektórych firmach w ciągu kilku dni. Liczba zapytań inwestycyjnych jest wyższa w stosunku do zeszłego roku. Obecna sytuacja może być szansą na dalszy rozwój sektora w Polsce.

Choć wskaźnik przyrostu nowych miejsc pracy nieznacznie się obniżył, to jednocześnie zwiększyła się liczba miejsc wymagających wyższych kwalifikacji. Jakie procesy będą przenoszone do Polski i jakich kompetencji będą wymagały?

- Rzeczywiście poziom zaawansowania świadczonych usług w sektorze staje się coraz wyższy i wymaga kompetencji wyższego rzędu. Bardzo często osoby zatrudniane na stanowiska menedżerskie odpowiadają na przykład za inne rynki, a to wymaga odpowiednich kompetencji.

Na samym początku, gdy sektor raczkował, oferowane usługi były rzeczywiście proste. Zatrudnialiśmy głównie studentów lub osoby bezpośrednio po studiach, bez doświadczenia. Zajmowali się oni wprowadzaniem informacji do różnych systemów. Dzisiaj obsługuje krytyczne procesy, które wymagają umiejętności analitycznych. Ponadto coraz więcej polskich menedżerów zasiada w globalnych zarządach.

Zaawansowane procesy biznesowe wymagają wyższych kompetencji, a to z kolei wpływa na wynagrodzenia. Jak szybko rosły w 2019 r.?

- Płace w Polsce są wciąż konkurencyjne w stosunku do płac w krajach Europy Zachodniej. Różnica wynagrodzeń jest szczególnie znacząca na stanowiskach niższego szczebla. Wzrost poziomu płac

w 2019 roku był bardzo zbliżony do roku poprzedniego i wynosił ok. 4,5 proc.

Jak będzie w tym roku - wzrost płac wyhamuje, a może zostanie zamrożony z powodu koronawirusa?

- Na ten moment jeszcze trudno ocenić skutki COVID-19 w skali całego roku, bo nie wiadomo, co przyniosą kolejne miesiące. Branża cały czas zatrudnia, są też nowe projekty inwestycyjne.

Rozwojowi branży sprzyja tzw. nearshoring, czyli zlecanie obsługi biznesu podmiotom geograficznie bliższym miejscu jego prowadzenia. 45 proc. firm przebadanych przez ABSL spodziewa się, że centra w Polsce przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji. Co sprawia, że Polska jest na celowniku inwestorów?

- Uważamy, że Polska, jak i cały region Europy Środkowej i Wschodniej, może skorzystać na kryzysie. Większość czynników przemawia za realokacją części obsługiwanych już procesów biznesowych do Polski oraz za podjęciem nowych - bądź ewentualnym przesunięciem - już zaplanowanych, a jeszcze niewdrożonych inwestycji. Jest to konsekwencją reshoringu (backshoringu) i wzrostu znaczenia nearshoringu. W związku z tym przewidujemy, że w nadchodzącym roku zatrudnienie w sektorze wzrośnie mimo kryzysu o około 7 proc. Ostatnie tygodnie pokazały, że firmy w Polsce poradziły sobie z wyzwaniami operacyjnymi, umacniając naszą rolę lidera w regionie.

Mocną stroną Polski na tle innych krajów regionu jest między innymi dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni biurowych. Dostępna powierzchnia biurowa w kraju szacowna jest łącznie na 11 mln metrów kwadratowych, co czyni Polskę liderem w grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak nie możemy tutaj zapomnieć o bardzo dobrej infrastrukturze IT, wykwalifikowanej kadrze pracowników, jak i bardzo dobrym położeniu geograficznym Polski.

Co z kolei może spowolnić rozwój branży?

- Jako sektor niezmiennie od wielu lat podkreślamy potrzebę zmian w kilku kluczowych aspektach.

Potrzebujemy prostych procedur przy występowaniu o pozwolenia na pracę dla osób z zagranicy. One z kolei różnią się między województwami, co zwiększa i często wydłuża czynności administracyjne. Umowy muszą być odnawiane z dużą częstotliwością, trzeba też prowadzić rejestry tych odnowień. Chcielibyśmy, jako branża, mieć większą elastyczność, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców.

Kluczowe są też kwestie prawne, np. uregulowanie pracy zdalnej. W tej chwili brakuje trwałych rozwiązań. Dodatkowo musimy skupić się na stwarzaniu jak najlepszych warunków dla nowych inwestorów, w szczególności teraz, kiedy potrzebujemy odbudować się po trwającej pandemii.

Na koniec chciałabym zapytać o kontraktorów. Jak podała firma rekrutacyjna Antal, w pierwszym półroczu 2020 r. widać duży wzrost zainteresowania współpracą z kontraktorami. Otrzymali o 40 proc. więcej zapytań od pracodawców w sektorze SSC/BPO o możliwości takiej właśnie formy współpracy. Przyczyną jest m.in. koronawirus. Czy macie podobne doświadczenia?

- Przedsiębiorcom, którzy decydują się na współpracę z kontraktorami, zależy na elastycznym modelu pracy, która jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesowe. Nadal w sektorze zdecydowanie dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. W obecnej sytuacji daje to duże poczucie bezpieczeństwa pracownikom.